В МВД рассказали о будущем освобожденных от должностей полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди объяснил, куда денутся освобожденные от должностей по итогам аттестации сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аттестация состоит из двух периодов. Первое – это подготовка. То есть проверяются его профессиональные навыки. Мы отказались от проверки в ходе аттестации руководителей – в точности в стрельбе, физической подготовке, проверки знания законодательства и отдали предпочтение - интервью. То есть было выявлено несоответствие предъявляемым требованиям и они были освобождены от занимаемых должностей», - сказал Алексей Калайчиди на пресс-конференции в МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел, в целом обновился 81% руководящего состава.

«Начиная глубинные реформы в своей деятельности, Министерство внутренних дел объявило о пересмотре критериев оценки деятельности. Ранее с начальства требовались знания правовой статистики. То есть они должны были знать число совершенных преступлений, число их раскрытия, сколько дел было направлено в суды. Сейчас же в качестве основного требования мы предъявляем - оценку населения. Во-вторых, руководители должны знать основные проблемные вопросы местного населения и находить их совместное решение. В третьих, должна быть обеспечена сервисная модель, то есть открытость в работе», - сказал он.

Заместитель министра внутренних дел также сообщил, куда теперь денутся освободившиеся от должностей сотрудники.

«Они все востребованные в своей сфере специалисты. Есть и те, кто ушел в частный сектор в качестве юристов. У нас много предприятий, в которых требуются специалисты по работе с персоналом, по вопросам безопасности», - пояснил Алексей Калайчиди.

Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев объявил результаты внеочередной аттестации полицейских.