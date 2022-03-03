В МВД провели спартакиаду женщин-следователей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Международного женского дня Министерством внутренних дел РК впервые проведена спартакиада среди женщин-следователей следственных подразделений столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соревнованиях принимали участие команды Центрального аппарата Министерства внутренних дел, департамента полиции города Нур-Султана, департамента полиции на транспорте.

На турнире были представлены следующие виды спорта: настольный теннис, волейбол, баскетбол, перетягивание каната.

По итогам мероприятия почетное первое место заняла команда департамента полиции на транспорте, второго места удостоились сотрудницы департамента полиции г. Нур-Султан, третье место заняла команда Центрального аппарата МВД.

Победители соревнований награждены дипломами и кубками.

Стоит отметить, что женщины-следователи занимают особое место в структуре органов внутренних дел.

«В Министерстве внутренних дел несут службу более 1500 женщин следователей и дознавателей. Они расследуют категории тяжких и особо тяжких преступлений, наравне с мужчинами заступают в суточные наряды. Кроме того, большое количество женщин занимают руководящие должности следственных подразделений страны», - отметил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов.

В конце ноября 2020 года членами НСОД были представлены предложения по укреплению штата подразделений по защите женщин и детей от насилия, введению специализации женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений в отношении детей.

Уже в марте 2021 года приказом Министра внутренних дел за счет внутреннего перераспределения штатная численность подразделений по защите женщин от насилия была доведена до 248 единиц, инспекторов по делам несовершеннолетних почти до 2,5 тыс. единиц.

Также в прошлом году были созданы группы по расследованию насильственных преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних, в состав которых вошли следователи-женщины.



