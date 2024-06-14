В МВД подробно рассказали о законе о бытовом насилии

Не первый год в Казахстане государственные органы, правоохранители, общественные организации пытаются найти решение проблемы бытового насилия. В МВД отмечают, количество случаев насилия в семье действительно с каждым годом уменьшается, но не так значительно, как хотелось бы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Вызовы полиции по фактам семейно-бытового насилия:

в 2020 году — 179 096;

в 2021 году — 155 177;

в 2022 году — 115 526;

в 2023 году — 99 026;

за 4 месяца 2024 года — 28 189.

Количество уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере (нанесение тяжкого вреда здоровью и убийства):

в 2020 году — 1071;

в 2021 году — 1022;

в 2022 году — 935;

в 2023 году — 923.

В 2023 году по инициативе МВД в закон о бытовом насилии были внесены поправки. Прежде всего речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы. Раньше из-за отказа женщин заявлять о преступлении безнаказанными оставалось больше половины домашних тиранов.

— Как мы перешли с заявительного на выявительный характер, у нас резко увеличилось количество лиц, привлеченных к ответственности за совершение административных правонарушений в бытовой сфере. При этом количество самих вызовов на семейные скандалы снизилось на 20%, а количество преступлений в бытовой сфере — на 11,5%. То есть мы говорим о профилактическом эффекте раннего реагирования даже на мелкие правонарушения, — сказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.

Обычно преступлению предшествуют годы побоев, издевательств и унижений жертвы. Такое деяние правоохранители квалифицируют как истязание.

— Вот у меня на практике уже третье истязание. Сложность заключается в том, что жертва преступления обращается спустя некоторое время, когда уже сошли побои. Но в принципе если женщина обращалась на канал 102 несколько раз, то этого нам достаточно для квалификации деяния подозреваемого, — говорит старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП города Астаны Алима Жамалиева.

В октябре 2023 года депутаты Сената приступили к разработке закона о защите прав женщин и обеспечении безопасности детей. 14 апреля 2024 года Глава государства подписал закон, разработанный депутатами. Через несколько дней он вступит в силу.

По новому закону истязание — это не только повторные, систематические побои.

Теперь истязанием будет даже однократное насилие, совершенное с особой жестокостью и издевательствами.

В целом закон можно разделить на три основных блока:

Законодательное урегулирование профилактической деятельности, создание центров поддержки детей, создание и легализация мониторинговых групп, которые будут выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и принимать комплексные меры по социальной реабилитации и адаптации этих семей. Ужесточение соответственно ответственности за любые формы насилия против детей, женщин и мужчин. Усиление государственного контроля за соблюдением законодательства в отношении детей.

Правоохранители говорят, что новый закон не только о наказании — за насилие наказывали и раньше, если этого хотела жертва. Новый закон — о предупреждении тяжких последствий агрессии в семье и быту.

Например, теперь суды могут устанавливать особые требования к поведению правонарушителя — принудить агрессора к получению психологической помощи: научиться управлять гневом и злостью, запретить контакт с потерпевшим или проживание с ним, даже если квартира принадлежит агрессору.

Закон называется «О поправках по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Если проанализировать практику, то в 80% случаев насилия в семье жертвами становятся женщины, отсюда название. Но закон защищает и права мужчин.

Как заявил заместитель председателя КАП МВД Ренат Зулхаиров, принцип нулевой терпимости распространяется на всех граждан и на все места. И уже простая обычная бытовая драка на улице среди даже знакомых или незнакомых влечет уголовную ответственность.

Вторая часть закона посвящена безопасности детей. Довольно часто преступления против половой неприкосновенности являются частью семейно-бытового насилия.

По новому закону тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей — изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера — будет навсегда исключен из общества.

— Альтернативой наивысшей меры наказания убийц-педофилов малолетних детей является пожизненное лишение свободы. Других альтернатив, мер наказания не имеется, — отмечает старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП города Астаны Алима Жамалиева.

Буллинг. Унижения. Травля как с применением физической силы, так и словесно. По этому поводу уже разработаны правила реагирования для государственных органов, в том числе организаций образования, и созданы каналы, куда могут обращаться дети с просьбой о помощи.

— Вводится административная ответственность. Если лицо достигло 16-летнего возраста, он самостоятельно несет административную ответственность за совершение буллинга в отношении сверстников и несовершеннолетних. В случае, если лицо не достигло возраста наступления административной ответственности, то за это будут нести административную ответственность его родители, — подчеркнул Ренат Зулхаиров.

За недонесение в полицию о фактах буллинга и любых других преступлений в отношении детей также предусмотрена ответственность. Учителя, врачи, соседи — любой, кто стал свидетелем или подозревает совершение преступления обязан сообщить об этом в полицию.

В новый закон также внесена поправка об ответственности за высадку ребенка из общественного транспорта, как часть мер по обеспечению безопасности детей. В целом новый закон усиливает ответственность взрослых, прежде всего родителей, за безопасность детей.

В МВД заключили, что только время покажет, готово ли казахстанское общество измениться в этом направлении.