В МВД обсудили с международными экспертами реформирование пенитенциарной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Международного онлайн-форума «Пенитенциарная система в новой реальности» представители МВД, депутаты парламента, юристы, национальные и международные эксперты, а также правозащитники обсудили современную систему исполнения наказаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В работе форума под председательством министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева приняло участие порядка 150 человек: представители государственных органов, национальные эксперты в области прав человека, а также руководители дипломатических миссий и международных организаций из Канады, США, Великобритании, России, Индии, Узбекистана, Нидерландов и Беларуси.

Министр отметил эффективность данной площадки, и подчеркнул, что основу для широкого диалога заложил Форум, проведенный в 2019 году, по результатам которого в национальные законодательные акты внесен ряд изменений и дополнений по улучшению правового положения осужденных и условий их содержания.

Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что модернизация уголовно-исполнительной системы продолжает оставаться одним из самых актуальных запросов общества в правоохранительной сфере.

«На расширенном заседании Коллегии МВД Президент страны указал о необходимости улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы. « МВД должно продемонстрировать реальные результаты»», - процитировал министр Главу государства.

В этой связи МВД основными приоритетами всех реформ уголовно-исполнительной системы определило, в первую очередь, соблюдение прав человека, улучшение условий содержания осужденных, развитие их трудозанятости, модернизацию пенитенциарной инфраструктуры в соответствии с международным стандартам.

Для обеспечения безопасности и прав осужденных, предотвращения правонарушений, по поручению Главы государства, в МВД проводится работа по обеспечению сплошного видеонаблюдения пенитенциарных учреждений с исключением «слепых зон».

Е. Тургумбаев также сообщил о предстоящей передаче функции медицинского обеспечения осужденных в ведение Министерства здравоохранения РК.

«Это позволит получить широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения и предоставит медицинским работникам независимость от администрации учреждений, что искоренит укрытие возможных фактов неправомерных действий» - подчеркнул министр.

Кроме того, МВД законодательно упрощена процедура перевода осужденного в колонию по месту жительства (исключены требования о положительном поведении); отменены ограничения на передачу лекарств; снижены сроки рассмотрения заявлений об освобождении по болезни; предоставлено право направления обращений электронным способом.

В части улучшения условий содержания, в феврале увеличены нормы питания осужденных почти на 40%, на треть – разрешенный вес посылок и передач. Расширен перечень предметов, которые разрешается иметь при себе, получать в передачах и приобретать. С прошлого года в колониях начали внедрять «электронные магазины». Также увеличено количество свиданий.

Как подчеркнул министр, еще одним важным вопросом является трудозанятость лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Число вовлеченных в эту сферу осужденных сегодня увеличено с 38% в прошлом году до 49%. Это способствует их адаптации в обществе, а также позволяет выплачивать нанесенный ущерб потерпевшим и помогать семьям.

В свою очередь, международные эксперты высоко оценили и поддержали реформирование уголовно-исполнительной системы и выступили с предложениями по обмену опытом и учебными программами, а также оказанию экспертной помощи.