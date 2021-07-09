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    20:40, 08 Июль 2021 | GMT +6

    В МВД обсудили с международными экспертами реформирование пенитенциарной системы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Международного онлайн-форума «Пенитенциарная система в новой реальности» представители МВД, депутаты парламента, юристы, национальные и международные эксперты, а также правозащитники обсудили современную систему исполнения наказаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    В работе форума под председательством министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева приняло участие порядка 150 человек: представители государственных органов, национальные эксперты в области прав человека, а также руководители дипломатических миссий и международных организаций из Канады, США, Великобритании, России, Индии, Узбекистана, Нидерландов и Беларуси.

    Министр отметил эффективность данной площадки, и подчеркнул, что основу для широкого диалога заложил Форум, проведенный в 2019 году, по результатам которого в национальные законодательные акты внесен ряд изменений и дополнений по улучшению правового положения осужденных и условий их содержания.

    Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что модернизация уголовно-исполнительной системы продолжает оставаться одним из самых актуальных запросов общества в правоохранительной сфере.

    «На расширенном заседании Коллегии МВД Президент страны указал о необходимости улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы. « МВД должно продемонстрировать реальные результаты»», - процитировал министр Главу государства.

    В этой связи МВД основными приоритетами всех реформ уголовно-исполнительной системы определило, в первую очередь, соблюдение прав человека, улучшение условий содержания осужденных, развитие их трудозанятости, модернизацию пенитенциарной инфраструктуры в соответствии с международным стандартам.

    Для обеспечения безопасности и прав осужденных, предотвращения правонарушений, по поручению Главы государства, в МВД проводится работа по обеспечению сплошного видеонаблюдения пенитенциарных учреждений с исключением «слепых зон».

    Е. Тургумбаев также сообщил о предстоящей передаче функции медицинского обеспечения осужденных в ведение Министерства здравоохранения РК.

    «Это позволит получить широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения и предоставит медицинским работникам независимость от администрации учреждений, что искоренит укрытие возможных фактов неправомерных действий» - подчеркнул министр.

    Кроме того, МВД законодательно упрощена процедура перевода осужденного в колонию по месту жительства (исключены требования о положительном поведении); отменены ограничения на передачу лекарств; снижены сроки рассмотрения заявлений об освобождении по болезни; предоставлено право направления обращений электронным способом.

    В части улучшения условий содержания, в феврале увеличены нормы питания осужденных почти на 40%, на треть – разрешенный вес посылок и передач. Расширен перечень предметов, которые разрешается иметь при себе, получать в передачах и приобретать. С прошлого года в колониях начали внедрять «электронные магазины». Также увеличено количество свиданий.

    Как подчеркнул министр, еще одним важным вопросом является трудозанятость лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Число вовлеченных в эту сферу осужденных сегодня увеличено с 38% в прошлом году до 49%. Это способствует их адаптации в обществе, а также позволяет выплачивать нанесенный ущерб потерпевшим и помогать семьям.

    В свою очередь, международные эксперты высоко оценили и поддержали реформирование уголовно-исполнительной системы и выступили с предложениями по обмену опытом и учебными программами, а также оказанию экспертной помощи.


    Теги:
    МВД РК Пенитенциарная система Официально Общество
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