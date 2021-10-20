В МВД обозначили приоритетные направления для развития профильных вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел под руководством министра Ерлана Тургумбаева состоялось оперативное совещание, на котором рассмотрены перспективы развития учебных заведений МВД. В настоящее время в них обучается 1,6 тыс. курсантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе совещания заслушаны отчеты по исполнению поручений Президента РК и дорожной карты по модернизации ведомственного образования. Состоялось обсуждение рабочих учебных программ и планов с учетом перехода на «сервисную модель» полиции, трехзвенную модель уголовного процесса.

Ерлан Тургумбаев обозначил ряд направлений, которые требуют приоритетного внимания, отметил важность качественной организации учебного процесса будущих сотрудников ОВД, рассмотрел проблемные вопросы, определил пути их решения.

Даны конкретные указания по комплектованию профессорско-преподавательского состава, повышению его квалификации, а также научного потенциала учебных заведений, совершенствованию нормативно-правовой базы в рамках подготовки второго этапа модернизации органов внутренних дел на 2022-2024 годы.

Министр также указал на важность усиления курса по кибербезопасности, который направлен на увеличение эффективности противодействия киберпреступникам и включает в себя темы: управление рисками киберугроз, способы обеспечения информационной безопасности и киберустойчивости, изучение актуальных проблем противодействия преступлениям в сфере высоких технологий и т.д.

Вузам поставлена задача по обеспечению качественной подготовки высококвалифицированных кадров в сфере криминалистики и необходимости обеспечения более основательной академической подготовки участковых инспекторов, которые становятся центральной фигурой в «сервисной модели» полиции.

На сегодня проведена оптимизация учебных заведений, подготовка специалистов для органов внутренних дел ведется в пяти учебных заведениях МВД. Функционируют факультеты профессиональной подготовки по оперативно-розыскной, оперативно-криминалистической, административно-правовой и уголовно-исполнительной деятельности, досудебному расследованию, информационным системам, радиотехнике, электронике и телекоммуникациям.

Подготовка ведется также на факультетах послевузовского образования по программе магистратуры и докторантуры. Кроме того, ежегодно курсы повышения квалификации и переподготовки кадров проходят более 5000 сотрудников.

«Только высокие стандарты полицейской подготовки позволят создать высокопрофессиональный кадровый корпус, способный эффективно решать задачи, поставленные перед ОВД. Именно в этом состоит одна из первоочередных стратегических задач Министерства», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.