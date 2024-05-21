В МВД не поддержали возвращение инспекторов в казахстанские школы

На брифинге по итогам заседания правительства журналисты поинтересовались у министра просвещения РК Гани Бейсембаева о том, будут ли возвращены участковые инспекторы в школы Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, этот вопрос прорабатывался с министерством внутренних дел.

— Сразу скажу, что МВД не поддержало возвращение инспекторов в связи с решением ранее многих проблем. Но мы прорабатываем вопрос, чтобы за каждой школой был закреплен отдельный инспектор, особенно это касается больших городов. Что касается сельских школ, там инспектор закреплен, — сказал Гани Бейсембаев.

Он добавил, что за каждым летним лагерем также будет закреплен конкретный инспектор, который будет постоянно координировать и контролировать безопасность в этих организациях.