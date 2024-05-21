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    13:10, 21 Май 2024 | GMT +6

    В МВД не поддержали возвращение инспекторов в казахстанские школы

    полиция, участковый, мвд, задержание, стражи порядка
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    На брифинге по итогам заседания правительства журналисты поинтересовались у министра просвещения РК Гани Бейсембаева о том, будут ли возвращены участковые инспекторы в школы Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, этот вопрос прорабатывался с министерством внутренних дел.

    — Сразу скажу, что МВД не поддержало возвращение инспекторов в связи с решением ранее многих проблем. Но мы прорабатываем вопрос, чтобы за каждой школой был закреплен отдельный инспектор, особенно это касается больших городов. Что касается сельских школ, там инспектор закреплен, — сказал Гани Бейсембаев.

    Он добавил, что за каждым летним лагерем также будет закреплен конкретный инспектор, который будет постоянно координировать и контролировать безопасность в этих организациях.

    Теги:
    МВД РК Дети Полиция школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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