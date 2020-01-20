В МВД назвали недостаточно эффективной работу комиссий по делам несовершеннолетних

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД недостаточно эффективной назвали работу созданных при акиматах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Как отметил заместитель начальника управления ювенальной полиции и по защите женщин от насилия МВД РК Вадим Яценко, выступая на совещании в Мажилисе, в апреле 2019 года в Казахстане вступил в силу закон, разграничивающий функции госорганов по защите прав ребенка.

«Мы разграничили зону ответственности полиции и других ведомств, занимающихся проблемами детей. Теперь новый учет ведут местные исполнительные органы всех уровней для оказания психологической, медицинской и социальной помощи», – пояснил представитель МВД.

Однако, по его словам, принятые меры пока не дают результата. Так, в 2019 году межведомственная рабочая группа, созданная при Совете по вопросам защиты прав женщин и детей партии Nur Otan, изучила деятельность региональных уполномоченных органов в сфере защиты прав несовершеннолетних.

«Результаты этого мониторинга показали, что, несмотря на введение новой индивидуальной профилактики среди несовершеннолетних, практически во всех регионах страны работа с этой категорией лиц еще не налажена», – подчеркнул Вадим Яценко.

Спикер добавил, что на местах функция по ведению медико-социального учета возложена на созданные при акиматах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, при этом работа комиссий недостаточно эффективна.



