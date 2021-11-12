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В МВД напомнили о схемах «импорта» криминальных автомашин из стран СНГ

12 Ноября 2021 17:29
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В МВД напомнили о схемах «импорта» криминальных автомашин из стран СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД напомнили о схемах «импорта» криминальных автомашин из стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В период с 2019 по ноябрь 2021 года на территории Республики Казахстан обнаружена 231 автомашина из числа похищенных в странах СНГ.

«Имеются факты «импорта» криминальных автомашин из стран СНГ, где преступники используют следующие схемы: злоумышленники покупают автомашину и оформляют на подставное лицо, на которого оформляется лизинг или кредит, деньги за которые выплачиваются в первые месяцы. Далее автомашина вывозится на территорию Казахстана, при этом в розыске она нигде не значится и пересекает границу, где в последующем перепродается и официально оформляется на граждан нашей страны. После чего за лизинг либо кредит перестают платить и лизинговые компании начинают поиск автомобилей, в том числе путем подачи заявления в полицию с дальнейшим объявлением ее в криминальный розыск.

Также одной из встречающихся схем являются случаи, когда злоумышленники, предварительно взяв на длительный срок в аренду автомашину, в дальнейшем перепродают гражданам РК по цене ниже рыночной. В дальнейшем, после окончания аренды, не найдя автомашины, арендодатели обращаются в полицию», - говорится в сообщении.

МВД напоминает, что для минимизации возможных рисков приобретения автомобилей с «криминальной» историей, рекомендуем при покупке автомобиля в другой стране, снять его с регистрационного учета в уполномоченном органе, где будут проведены соответствующие проверки и, в последующем, зарегистрировать его на территории Казахстана.


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#МВД РК   #Общество  
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