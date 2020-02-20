В МВД на треть сократился уровень преступности среди личного состава
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов рассказал о влиянии автоматизации на личный состав ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Идет снижение коррупционных рисков путем автоматизации оказываемых госуслуг. Сейчас 30 госуслуг из 36 предоставляемых, или 83,3%, оказываются в электронном формате. Функции по регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений переданы в Госкорпорацию», - сказал Арман Саданов на пресс-конференции в МВД.
В результате принятых мер, по его словам, уровень преступности среди личного состава по стране сократился на 29% (с 661 до 468), в том числе коррупционного характера на 34% (с 396 до 261).
Также, снизилось и число сотрудников, привлеченных к уголовной ответственности на 26%
(с 561 до 415), в том числе за коррупцию - на 35% (с 365 до 236).
«Таким образом, ДСБ занимает особую роль и место в системе органов внутренних дел по обеспечению дисциплины и законности среди личного состава», - подытожил спикер.
- Около девяти млн тенге штрафа заплатит руководитель отдела в Семее за взяточничество
- Сбежавший с оружием военнослужащий задержан
- Замакима района подозревают в незаконном согласовании схемы земучастков близ аэропорта Алматы
- Полицейские торговали наркотиками в Алматинской области
- 95 сотрудников ОВД уволены за ЧП с подчиненными в 2019 году
- МВД участвует в поимке сбежавшего с оружием военнослужащего
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана