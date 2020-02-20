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В МВД на треть сократился уровень преступности среди личного состава

20 Февраля 2020 19:27
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В МВД на треть сократился уровень преступности среди личного состава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов рассказал о влиянии автоматизации на личный состав ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Идет снижение коррупционных рисков путем автоматизации оказываемых госуслуг. Сейчас 30 госуслуг из 36 предоставляемых, или 83,3%, оказываются в электронном формате. Функции по регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений переданы в Госкорпорацию», - сказал Арман Саданов на пресс-конференции в МВД.

В результате принятых мер, по его словам, уровень преступности среди личного состава по стране сократился на 29% (с 661 до 468), в том числе коррупционного характера на 34% (с 396 до 261).

Также, снизилось и число сотрудников, привлеченных к уголовной ответственности на 26%

(с 561 до 415), в том числе за коррупцию - на 35% (с 365 до 236).

«Таким образом, ДСБ занимает особую роль и место в системе органов внутренних дел по обеспечению дисциплины и законности среди личного состава», - подытожил спикер.



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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Коррупция, МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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