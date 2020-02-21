В МВД меняют подходы в работе с населением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в МВД меняют подходы в работе с населением, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у полицейских новый формат работы с населением. Автоматизация предоставления госуслуг достигла на сегодня 83%. Практически ежедневно, еженедельно руководством МВД и департаментом полиции проводится прием граждан, графики приемов размещены на сайтах и в соцсетях. Руководители органов внутренних дел и участковые инспекторы постоянно проводят отчеты перед населением», - сказал Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Сенате по вопросам модернизации ОВД.

Министр напомнил, что на сегодня также работает виртуальная приемная главы МВД и запущен новый информационный медиа-портал Polisia.kz.

«В каждом департамента полиции созданы ведомственные сайты, аккаунты, на которых размещается актуальная для населения информация. Количество подписчиков на сегодня - более 75 тысяч. Эту работу мы будем дальше развивать», - заверил Ерлан Тургумбаев.

Он также добавил, что в городских и районных отделах полиции по принципу ЦОНов созданы 240 приемных для граждан, по итогам 2019 года в таких приемных было обслужено 150 тысяч людей.

«Все они получили возможность решения своих вопросов на первом рубеже без посещения здания полиции», - резюмировал Ерлан Тургумбаев.



