В мужчину во время рыбалки выстрелили в Атбасаре

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Врачи многопрофильной межрайонной больницы спасли жизнь мужчине, которого по неосторожности ранили во время рыбалки. Сегодня пациент находится в травматологическом отделении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Акмолинской области, 2 сентября в приемный покой многопрофильной межрайонной больницы доставили 39-летнего пациента с огнестрельными ранами шеи и грудной клетки справа. Мужчина жаловался на боли, слабость и недомогание.

По словам пострадавшего, он получил огнестрельное ранение от неизвестного человека, когда рыбачил на реке Ишим.

«В результате осмотра обнаружено одно дробовое огнестрельное ранение в области шеи справа по наружной боковой поверхности. В надключичной области справа также одно дробовое ранение, рана проникала через легкое в средостение. Слева в области шеи по наружной боковой поверхности одно дробовое ранение. Пневмогемоторакс справа. Хирург Виктор Козеев провел операцию - дренирование плевральной полости справа по Бюллау», - проинформировали в ведомстве.

По словам главного врача больницы Зарыккана Шаубаева, на сегодняшний день состояние пациента стабильное. Мужчина находится в травматологическом отделении.

Полиция в ходе предварительного следствия установила, что в потерпевшего по неосторожности выстрелил 32-летний житель Атбасара, который был на охоте.