В мужчину во время рыбалки выстрелили в Атбасаре
По информации пресс-службы управления здравоохранения Акмолинской области, 2 сентября в приемный покой многопрофильной межрайонной больницы доставили 39-летнего пациента с огнестрельными ранами шеи и грудной клетки справа. Мужчина жаловался на боли, слабость и недомогание.
По словам пострадавшего, он получил огнестрельное ранение от неизвестного человека, когда рыбачил на реке Ишим.
«В результате осмотра обнаружено одно дробовое огнестрельное ранение в области шеи справа по наружной боковой поверхности. В надключичной области справа также одно дробовое ранение, рана проникала через легкое в средостение. Слева в области шеи по наружной боковой поверхности одно дробовое ранение. Пневмогемоторакс справа. Хирург Виктор Козеев провел операцию - дренирование плевральной полости справа по Бюллау», - проинформировали в ведомстве.
По словам главного врача больницы Зарыккана Шаубаева, на сегодняшний день состояние пациента стабильное. Мужчина находится в травматологическом отделении.
Полиция в ходе предварительного следствия установила, что в потерпевшего по неосторожности выстрелил 32-летний житель Атбасара, который был на охоте.