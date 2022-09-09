РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:50, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    В мужчину во время рыбалки выстрелили в Атбасаре

    None
    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Врачи многопрофильной межрайонной больницы спасли жизнь мужчине, которого по неосторожности ранили во время рыбалки. Сегодня пациент находится в травматологическом отделении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения Акмолинской области, 2 сентября в приемный покой многопрофильной межрайонной больницы доставили 39-летнего пациента с огнестрельными ранами шеи и грудной клетки справа. Мужчина жаловался на боли, слабость и недомогание.

    По словам пострадавшего, он получил огнестрельное ранение от неизвестного человека, когда рыбачил на реке Ишим.

    «В результате осмотра обнаружено одно дробовое огнестрельное ранение в области шеи справа по наружной боковой поверхности. В надключичной области справа также одно дробовое ранение, рана проникала через легкое в средостение. Слева в области шеи по наружной боковой поверхности одно дробовое ранение. Пневмогемоторакс справа. Хирург Виктор Козеев провел операцию - дренирование плевральной полости справа по Бюллау», - проинформировали в ведомстве.

    По словам главного врача больницы Зарыккана Шаубаева, на сегодняшний день состояние пациента стабильное. Мужчина находится в травматологическом отделении.

    Полиция в ходе предварительного следствия установила, что в потерпевшего по неосторожности выстрелил 32-летний житель Атбасара, который был на охоте.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акмолинская область Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!