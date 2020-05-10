В музеях Восточного Казахстана хранятся уникальные экспонаты о солдатах ВОВ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Великая Отечественная война – одно из самых ожесточенных, трагических и героических событий. Это свидетельство единства, мужества и сплоченности. Весомый вклад в разгром фашизма внесли восточноказахстанцы. Об этом рассказывают экспозиции Восточно-Казахстанских областных музеев, передает МИА «Казинформ».

Сложно найти армию, фронт, дивизию, в составе которых не сражались жители Восточного Казахстана. Немало среди них тех, кто принял бой с фашистами в первые часы и дни войны.

В областном историко-краеведческом музее собрано более тысячи личных комплексов участников Великой Отечественной войны – это фотографии, документы, награды, личные вещи. В фондах музея хранится уникальная коллекция фронтовых писем, которая насчитывает более 200 единиц, а также более 20 плакатов. Заведующая отделом современной истории музея Зинаида Надыкто рассказала подробно об экспонатах.

«В историю войны вошла защита Брестской крепости. Среди защитников крепости было около 100 восточноказахстанцев, таких как Иван Петренко, Петр Приходько, Константин Трокин. В экспозиции представлены реликвии Брестской крепости, которые свидетельствуют о жесточайших боях. По дорогам войны с первого до последнего дня прошли Газиз Сагитов, Анатолий Соколов, Павел Чащин. В 1941 году погиб наш земляк из Катон-Карагайского района дивизионный комиссар, член военного совета юго-западного фронта Евгений Рыков», – рассказала Зинаида Надыкто.

Всего за годы войны на фронт из Восточного Казахстана было призвано более 170 тысяч человек. На территории края формировались 238 стрелковая дивизия, 8 стрелковая дивизия, 96 национальная кавалерийская бригада.

«В 8-ой гвардейской стрелковой дивизии сражался наш земляк Толеген Токтаров. На фронт он был призван в декабре 1941 года. Воевал он очень короткий промежуток времени, но неоднократно проявил мужество и героизм. В бою в деревне Бородино он отражал атаку фашистов до последней пули, получил смертельное ранение. Но собрав все свои последние силы, прикладом автомата сразил немецкого офицера. 30 января 1943 года Толеген Токтаров посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза», – отметила Зинаида Надыкто.

В боях на Волге за Сталинград сражалась 38-я стрелковая дивизия. В ней воевали Виктор Красиков, Александр Попов и многие другие восточноказахстанцы. В экспозиции музея представлена гимнастерка Ивана Прокопенко, который сражался за Сталинград.

Почти 900 дней и ночей длилась блокада Ленинграда. В феврале 1944 года повторил подвиг Александра Матросова Максим Южаков – он закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Во время Курской битвы наш земляк Хамза Мухамадиев уничтожил за 10 дней 8 танков и 60 гитлеровцев, и был представлен к званию Героя Советского Союза.

При форсировании реки Днепр 2438 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, из них 44 восточноказахстанца – заместитель командира батальона 185-го гвардейского стрелкового полка Владимир Мыза, связист 79-го отдельного полка связи Александр Колчин, Иван Топорков, Тимофей Вербицкий, Павел Журба, Жанибек Елеусов и многие другие.

Среди восточноказахстанев много тех, кто сражался в партизанских отрядах и работал в подполье, в том числе Касым Кайсенов, Зоя Евтушенко, Матвей Андреев. Довольно много среди земляков летчиков, среди них Иван Канин, Михаил Кожекин, Лев Рощин, Федор Сафонов, Степан Бороденец.

О героях войны, жителях Восточного Казахстана, также рассказано в экспозициях Восточно-Казахстанского музея искусств. В выставке о Великой Отечественной войне представлены работы в графике выдающихся художников Николая Аштемы, фронтовика Бориса Французова, Василия Тимофеева. В своих картинах авторы изобразили воинов-восточноказахстанцев, которые совершили настоящие подвиги. Также представлены картины, отражающие настоящие события войны. В фонде музея сохранен фронтовой блокнот Бориса Французова, где художник рисовал наброски будущих картин.

«Мы и наши потомки должны помнить о событиях тех лет, чтить и уважать наших героев, наших дедов и прадедов, которые прошли по дорогам войны, добыли победу путем страшных испытаний, потерь. Еще хочется отметить, что Казахстан после войны принял неимоверное количество этносов, которые сейчас счастливо проживают и строят вместе с нами будущее. Война закалила и сплотила нас», – считает специалист Восточно-Казахстанского музея искусств Лариса Мартынова.