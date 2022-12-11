В музей гобеленов превратил свой дом художник из Балхаша

11 Декабря 2022, 09:19

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Художник из Балхаша превратил свой дом в музей гобеленов. В творческой копилке 74-летнего художника Омиркельды Абеуова из Балхаша более 60 авторских работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Омиркельды Абеуов – живописец, резчик по дереву и кости, мастер по изготовлению узорных циновок (шым ши) и гобеленов. Он почетный гражданин города Балхаша, член Союза художников Казахстана, участник международных, республиканских и областных выставок. Его работы выставлялись в Германии, Румынии, Чехии.

На изготовление одного гобелена у мастера иногда уходят месяцы. Работы рождаются сначала на бумаге.

«В создание гобеленов я вкладываю всю свою душу. Это невероятно кропотливая работа, которая предполагает огромное количество времени и усидчивости. Голод 30-х годов, жестокая война, события в Жанаозене – все это стало основой моих произведений. В некоторых композициях я пытался передать красоту казахской степи. К сожалению, гобелены сейчас не пользуются особым спросом», – сказал художник.

Омиркельды Абеуов родился в 1948 году в поселке Конырат. После окончания школы работал на Коныратском руднике, в энергослужбе карьера. В 1972-м поступил в Алма-Атинское художественное училище имени Н. В. Гоголя.

«После окончания училища вернулся в Балхаш. Начал работать художником-оформителем в балхашском филиале Карагандинской областной художественной мастерской. Талант перешел мне от отца и его братьев. Все они были настоящими мастерами по работе с деревом, умели творить шедевры из простых вещей», – отметил мастер.

Первая его творческая работа – гобелен «Песнь о Конырате» – побывала на выставках в Санкт-Петербурге, Москве, в настоящее время находится в Республиканском художественном фонде Алматы.

Землякам знакомы такие работы мастера, как триптих «Ради мира на земле», полотна «Металлурги», «Ұядан ұшқанда», «Ереуіл атқа ер салмай», диптих «Под небом, над землей», гобелен «Новая эра», который посвящен космонавту Токтару Аубакирову, и другие.

Его произведения украшают интерьеры учебных, медицинских, культурных учреждений. Экспонируются в музеях Астаны и Караганды.