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В музее Жанаарки открыли постоянную экспозицию в память о погибшем гвардейце Айбате Аманове

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Марта 2022, 10:27
В музее Жанаарки открыли постоянную экспозицию в память о погибшем гвардейце Айбате Аманове

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районном историко-краеведческом музее имени Сакена Сейфуллина открылся уголок в память о героически погибшем во время январских событий гвардейце Айбате Аманове. В экспозиции представлены личные вещи солдата и его дневник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нашей семьи это память. Мы до сих пор не можем поверить в то, что Айбата больше с нами нет. Мы передали в музей его военную форму, копию личного дневника, в котором он записывал свои будни в армии, его ручку, очки и благодарственные письма с грамотами. Хотим, чтобы его имя не было забыто. Для нас всех он герой», – сказала сестра погибшего Иннабат Аманова.

Экспозиция в память о гвардейце станет постоянной. Сотрудники музея намерены приглашать школьников на внеурочные мероприятия и рассказывать им о герое.

Айбат Аманов родился в 2003 году в поселке Атасу. Служил в городе Талдыкоргане в воинской части № 5514 Национальной гвардии РК. Пятого января гвардеец вместе с сослуживцами принимал участие в восстановлении законности в Талдыкоргане и погиб, выполняя служебно-боевые задачи. Айбат посмертно награжден орденом «Айбын» III степени.

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