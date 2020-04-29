Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

В музее ВКО открылась выставка, посвященная Касыму Кайсенову

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Апреля 2020, 15:12
В музее ВКО открылась выставка, посвященная Касыму Кайсенову

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии 75-летия Великой Победы на родине легендарного партизана Касыма Кайсенова открылась выставка, посвященная Народному герою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В годы Великой Отечественной войны Касым Кайсенов руководил партизанским движением в Белоруси и Украине. Партизаны называли его дядей Васей. Он лично участвовал в наиболее смелых и дерзких акциях. Пускал поезда под откос, расправлялся с предателями и был для фашистов врагом номер один. Касым Кайсенов ушел из жизни в 2006 году.

В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике выставлены экспонаты, отражающие жизнь Народного героя.

photo

Большинство представленных экземпляров были переданы Касымом Кайсеновым во время экспедиции сотрудников отдела в город Алматы в 2005 году. Парадная форма полковника в отставке передана в дар музею-заповеднику Музеем Первого Президента.

Также среди экспонатов книги писателя с автографом, мемориальные вещи, фотографии, сделанные 9 мая 2006 года во время приезда Кайсенова на открытие экспозиции «Атамекен», а также портреты Касыма Кайсенова - один из портретов написан с 2000 по 2006 годы личным секретарем писателя Еркином Нуразханом.

photo

photo

photo

«Мы очень гордимся тем, что при жизни Касым Кайсенов посетил наш музей и дал нам благословение. Отрадно, что в нашем регионе такая богатая фондовая коллекция, посвященная настоящему герою. Касым Кайсенов по праву может считаться наследником воинской доблести своих знатных предков – Кабанбай-батыра и Барак-батыра. Своим героем его считала не только казахская земля, но и украинский народ, который благодарно хранит память о его мужестве и героизме при освобождении их Родины во время Великой Отечественной войны. Прошло уже 14 лет, как среди нас не стало этого легендарного человека, но подвиги Касыма Кайсенова, его заслуженный труд навечно остались в памяти народа», – отметила заместитель директора по науке областного этнографического музея Гулжан Кашаку.

photo

photo


Восточно-Казахстанская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане