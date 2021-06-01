В музее Кастеева представили аудиодескрипцию экспонатов для детей с нарушением зрения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аудиодескрипцию более 50-ти экспонатов искусства и истории незрячим и слабовидящим детям представили в государственным музее искусств РК имени А. Кастеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аудиодескрипция - это форма повествования, которая помогает незрячему человеку почувствовать, что он не пропускает ничего важного в жизни, и аудиосопровождение в музее - это лишь маленькая часть более масштабного и глубокого проекта.

По словам организаторов, проект аудиодескрипции рассчитан не только на детей, но и на взрослых.

«Мы исходим из твердого убеждения, что все дети талантливы и имеют равное право на образование и развитие, и стремимся улучшить качество жизни детей с особыми образовательными потребностями. Идея подготовки аудиодескрипции музейных экспонатов - это лишь часть большого проекта «Открываем мир», цель которого - предоставить доступ к знаниям, творчеству, культурному и духовному наследию нашей страны для детей с особыми образовательными потребностями, в частности, для детей с нарушениями зрения. Мы открываем классы в тех городах и регионах, где нет возможностей незрячему ребенку обучаться. Если рождается незрячий ребенок, в семье очень сложно. Родитель сталкивается с многочисленными трудностями. Это неподготовленность инфраструктур и зачастую сами родители оказываются в таком положении, что не знают как обращаться, как развивать ребенка. Мы создаем модель на базе общеобразовательной школы классы для незрячих детей», рассказала директор проектов и программ благотворительного фонда «Дара» Марал Шешембекова.

В госмузее А. Кастеева экспонаты были выбраны с целью охватить, как можно больше, в географическом, историческом и временном плане. При подготовке аудиозации было очень деликатно отработано содержание и описание экспонатов, использовались слова, которые будут понятны и доступны, а также интересны детской аудитории и при этом позволят максимально передать красоту предмета, выставленного музеем.

«Аудиодескрипцией были охвачены более 50 экспонатов на русском и казахском языках. Это предметы прикладного искусства, предметы исторического быта, национальные костюмы, картины известных художников, зал живописи художника Абылхана Кастеева. Представлено искусство Казахстана с 30-х годов до современности, русское искусство начала XVII и XX веков, а также произведения Западной Европы XVI-XIX веков. Также словесное описание обрело само здание музея и уличные подходы к нему. Общая продолжительность звуковых дорожек более 100 минут», - рассказала сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства государственного музея искусств РК имени А. Кастеева Наталия Баженова.