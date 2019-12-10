В музее Актобе выставлена копия перстня-печати хана Абулхаира

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В областном историко-краеведческом музее Актобе выставлена воссозданная копия печатки Абулхаир хана. Перстень находится в отдельной экспозиции в зале «Казахское ханство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кольцо было создано из серебра и мельхиора местным мастером-ремесленником Еркосаем Абиловым.

«Это кольцо является копией печатки Абулхаир хана, которую мы создали на основе оттиска печати хана в его письме, адресованном генерал губернатору Оренбургской области Ивану Неплюеву в 1744 году. Оригинал кольца утерян и его судьба неизвестна. Копия создана актюбинским мастером Еркосаем Абиловым из серебра и мельхиора. Печатка служила кольцом и личной печатью хана, которую он всегда носил с собой и подписывал важные документы. На печатке арабской вязью написано полное имя и принадлежность к высшему сословию Абулхаир хана», - говорит заведующий отделом областного историко-краеведческого музея Айбек Ертемиров.





















В экспозиции находится реконструированный бюст хана, его генеалогическое древо, копии писем, рисунки, дневник Джона Кестля, который рассказывает о встрече с Абулхаир ханом, фотоматериалы. К сожалению, не сохранилось ничего из личных вещей великого хана.

«Исследователем Абулхаир хана является историк Ирина Ерофеева. Ею написана монография, а также воссоздано генеалогическое древо хана, согласно которому Абулхаир хан является 18 поколением потомков Чингисхана и 5 поколением основателя Казахского ханства аз-Жанибека.

В 2015 году в Айткебийском районе был установлен мавзолей и мемориал памяти на могиле Абулхаир хана. Как известно, при исследовании захоронения хана венгерскими учеными были взяты останки, найденные в могиле и генный материал ныне живущего потомка хана - Амангельды Жангереева. Было установлено почти полное соответствие найденного генного материала с потомком хана на 99,9 процента. Эти фотографии о проведенном исследовании также представлены в экспозиции», - говорит А.Ертемиров.





















Также в экспозиции находится фотография урочища Бопай в Оренбургской области. Учеными пока не установлено, находится ли там захоронение жены Абулхаир хана, но эта местность носит название «Бопай сайы».

Также в зале «Казахское ханство» представлены предметы быта, вооружения, одежды, соответствующие периоду, кольчуги, бюсты известных батыров, ханов, в том числе представлен оригинал кольчуги Тама Есет батыра, Арынгазы хана.











