+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 385.55 EUR 426.57
RUB 6.05 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В музее Актобе выставлена копия перстня-печати хана Абулхаира

10 Декабря 2019 20:00
Поделиться:
В музее Актобе выставлена копия перстня-печати хана Абулхаира

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В областном историко-краеведческом музее Актобе выставлена воссозданная копия печатки Абулхаир хана. Перстень находится в отдельной экспозиции в зале «Казахское ханство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Ещё 25 документальных фильмов об исторических личностях Прииртышья покажут в Павлодаре
В этом здании объявили независимость – как выглядит теперь исторический объект Ученый рассказал о белых пятнах в истории города Актобе След Золотой Орды в истории Польши

Кольцо было создано из серебра и мельхиора местным мастером-ремесленником Еркосаем Абиловым.

«Это кольцо является копией печатки Абулхаир хана, которую мы создали на основе оттиска печати хана в его письме, адресованном генерал губернатору Оренбургской области Ивану Неплюеву в 1744 году. Оригинал кольца утерян и его судьба неизвестна. Копия создана актюбинским мастером Еркосаем Абиловым из серебра и мельхиора. Печатка служила кольцом и личной печатью хана, которую он всегда носил с собой и подписывал важные документы. На печатке арабской вязью написано полное имя и принадлежность к высшему сословию Абулхаир хана», - говорит заведующий отделом областного историко-краеведческого музея Айбек Ертемиров.






В экспозиции находится реконструированный бюст хана, его генеалогическое древо, копии писем, рисунки, дневник Джона Кестля, который рассказывает о встрече с Абулхаир ханом, фотоматериалы. К сожалению, не сохранилось ничего из личных вещей великого хана.

«Исследователем Абулхаир хана является историк Ирина Ерофеева. Ею написана монография, а также воссоздано генеалогическое древо хана, согласно которому Абулхаир хан является 18 поколением потомков Чингисхана и 5 поколением основателя Казахского ханства аз-Жанибека.

В 2015 году в Айткебийском районе был установлен мавзолей и мемориал памяти на могиле Абулхаир хана. Как известно, при исследовании захоронения хана венгерскими учеными были взяты останки, найденные в могиле и генный материал ныне живущего потомка хана - Амангельды Жангереева. Было установлено почти полное соответствие найденного генного материала с потомком хана на 99,9 процента. Эти фотографии о проведенном исследовании также представлены в экспозиции», - говорит А.Ертемиров.






Также в экспозиции находится фотография урочища Бопай в Оренбургской области. Учеными пока не установлено, находится ли там захоронение жены Абулхаир хана, но эта местность носит название «Бопай сайы».

Также в зале «Казахское ханство» представлены предметы быта, вооружения, одежды, соответствующие периоду, кольчуги, бюсты известных батыров, ханов, в том числе представлен оригинал кольчуги Тама Есет батыра, Арынгазы хана.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, История Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив