В музее Актобе выставлена копия перстня-печати хана Абулхаира
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В областном историко-краеведческом музее Актобе выставлена воссозданная копия печатки Абулхаир хана. Перстень находится в отдельной экспозиции в зале «Казахское ханство», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Кольцо было создано из серебра и мельхиора местным мастером-ремесленником Еркосаем Абиловым.
«Это кольцо является копией печатки Абулхаир хана, которую мы создали на основе оттиска печати хана в его письме, адресованном генерал губернатору Оренбургской области Ивану Неплюеву в 1744 году. Оригинал кольца утерян и его судьба неизвестна. Копия создана актюбинским мастером Еркосаем Абиловым из серебра и мельхиора. Печатка служила кольцом и личной печатью хана, которую он всегда носил с собой и подписывал важные документы. На печатке арабской вязью написано полное имя и принадлежность к высшему сословию Абулхаир хана», - говорит заведующий отделом областного историко-краеведческого музея Айбек Ертемиров.
В экспозиции находится реконструированный бюст хана, его генеалогическое древо, копии писем, рисунки, дневник Джона Кестля, который рассказывает о встрече с Абулхаир ханом, фотоматериалы. К сожалению, не сохранилось ничего из личных вещей великого хана.
«Исследователем Абулхаир хана является историк Ирина Ерофеева. Ею написана монография, а также воссоздано генеалогическое древо хана, согласно которому Абулхаир хан является 18 поколением потомков Чингисхана и 5 поколением основателя Казахского ханства аз-Жанибека.
В 2015 году в Айткебийском районе был установлен мавзолей и мемориал памяти на могиле Абулхаир хана. Как известно, при исследовании захоронения хана венгерскими учеными были взяты останки, найденные в могиле и генный материал ныне живущего потомка хана - Амангельды Жангереева. Было установлено почти полное соответствие найденного генного материала с потомком хана на 99,9 процента. Эти фотографии о проведенном исследовании также представлены в экспозиции», - говорит А.Ертемиров.
Также в экспозиции находится фотография урочища Бопай в Оренбургской области. Учеными пока не установлено, находится ли там захоронение жены Абулхаир хана, но эта местность носит название «Бопай сайы».
Также в зале «Казахское ханство» представлены предметы быта, вооружения, одежды, соответствующие периоду, кольчуги, бюсты известных батыров, ханов, в том числе представлен оригинал кольчуги Тама Есет батыра, Арынгазы хана.
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