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    21:59, 14 Май 2021 | GMT +6

    В мусоровозе пытались провезти запрещенные предметы на территорию колонии в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники оперативного отдела учреждения АК-159/18 ДУИС по Карагандинской области пресекли факт провоза запрещенных предметов на территорию колонии средней безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе досмотра прибывшей автомашины марки «Камаз» под управлением 49-летнего мужчины, под контейнером мусорного бака были обнаружены и изъяты запрещенные предметы: мобильный телефон марки «TEXEL», вещество зеленого цвета растительного происхождения, таблетки белого цвета в количестве 20 штук, порошкообразное вещество со специфическим запахом.

    По данному факту вызвана следственно-оперативная группа УП Абайского района, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

    «С начала т.г. сотрудниками ДУИС по Карагандинской области было пресечено более 15 фактов про запрещенных предметов в колонии области», - сообщил начальник учреждения АК-159/18 полковник юстиции Нуралы Дюсенбеков.


    Теги:
    Пенитенциарная система Закон и право Карагандинская область
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