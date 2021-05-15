В мусоровозе пытались провезти запрещенные предметы на территорию колонии в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники оперативного отдела учреждения АК-159/18 ДУИС по Карагандинской области пресекли факт провоза запрещенных предметов на территорию колонии средней безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе досмотра прибывшей автомашины марки «Камаз» под управлением 49-летнего мужчины, под контейнером мусорного бака были обнаружены и изъяты запрещенные предметы: мобильный телефон марки «TEXEL», вещество зеленого цвета растительного происхождения, таблетки белого цвета в количестве 20 штук, порошкообразное вещество со специфическим запахом.

По данному факту вызвана следственно-оперативная группа УП Абайского района, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

«С начала т.г. сотрудниками ДУИС по Карагандинской области было пресечено более 15 фактов про запрещенных предметов в колонии области», - сообщил начальник учреждения АК-159/18 полковник юстиции Нуралы Дюсенбеков.