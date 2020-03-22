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В Москве закрыли фитнес-центры и аквапарки
МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Доступ посетителей в столичные бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей должен быть закрыт с 21 марта до особого распоряжения. Об этом говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Это решение приняли из-за осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в Москве и роста числа заболевших. Принятые меры должны не допустить дальнейшее распространение коронавируса.
Контролировать, как исполняется это постановление, будут начальники территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах. К нарушителям применят меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
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