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В Москве за сутки выявили самое низкое за два месяца число заразившихся коронавирусом
10 Июня 2020 17:53
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МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Новые 1 195 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель за два месяца. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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Суточный рост в столице снизился до 0,6%. Днем ранее в городе было выявлено 1 572 новых заразившихся.
Всего в Москве 199 785 человек заразились коронавирусом, из них в настоящее время болеют 83 167.
За сутки в столице выписаны по выздоровлению 3 796, всего вылечились 113 533 пациента. Скончались за сутки 56, всего умерли 3 085.
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