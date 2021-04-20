В Москве ученые обсудили историю и перспективы казахстанско-российских отношений

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Проведенная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК и Институтом востоковедения РАН международная конференция продолжила традицию совместного участия казахстанских и российских ученых в продвижении объективных и взвешенных оценок исторического наследия и укрепления доверительного и добрососедского фундамента двусторонних отношений уже на новом этапе независимого развития. Об этом передает МИА «Казинформ».

Участники международной конференции сошлись во мнении, что это мероприятие вносит важный вклад во всесторонний научный диалог.

Состоявшийся научный форум положит начало совместной работы казахстанских и российских историков по устранению «белых пятен» в истории отношений двух государств.

Участники конференции – ученые, дипломаты и парламентарии двух стран, отметили своевременность проведения международного научного форума, высокий уровень анализа сегодняшнего этапа российско-казахстанских отношений, взаимное доверие и профессионализм коллег, совместные усилия которых будут содействовать устойчивости партнерства Казахстана и России.

По итогам конференции планируется издать сборник выступлений его участников и докладов, подготовленных ведущими учеными-историками двух стран.

Напомним, сегодня в Москве, в Институте востоковедения Российской академии наук, состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы» – «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества». Работа конференции прошла в рамках двух сессий. В них приняли участие казахстанские и российские ученые-историки, политологи, международники, депутаты Парламентов РК и РФ. В работе научного форума с онлайн-подключением также приняли участие ученые и эксперты ИВ РАН, ИМЭМО РАН им. Е. Примакова, КИСИ при Президенте РК, Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова. Соорганизаторами конференции выступили Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан и Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН). Мероприятие прошло при поддержке Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Напомним, сегодня в Москве, в Институте востоковедения Российской академии наук, состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы» – «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества». Работа конференции прошла в рамках двух сессий. В них приняли участие казахстанские и российские ученые-историки, политологи, международники, депутаты Парламентов РК и РФ. В работе научного форума с онлайн-подключением также приняли участие ученые и эксперты ИВ РАН, ИМЭМО РАН им. Е. Примакова, КИСИ при Президенте РК, Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова. Соорганизаторами конференции выступили Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан и Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН). Мероприятие прошло при поддержке Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В рамках первой сессии «Казахстанско-российские отношения: от истории к современности» конференции были обсуждены вопросы историко-культурных связей между народами как базиса добрососедских отношений двух стран.

Вторая сессия была посвящена вопросам истории XX века и укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений в постсоветский период как залога стабильности и безопасности в межгосударственном взаимодействии, а также анализу казахстанско-российских отношений в контексте современных геополитических процессов.









