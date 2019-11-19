В Москве стартовала неделя казахстанского кино

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Художественный фильм «Шыңырау» по мотивам одноименной повести Абиша Кекилбаева открыл Неделю казахстанского кино в Москве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кинопоказ проходит с 18 по 23 ноября, в эти дни на экранах кинотеатра «Иллюзион» будут показаны восемь фильмов: «Шыңырау», «Амре», «Лифт», «Құдалар», «Каникулы off-line», «Дорога к матери» и «Регистратор», в завершающий день киномарафона будет представлена картина «Томирис».

В приветственном слове чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов рассказал, что открытие недели посвящается 80-летию со дня рождения известного казахстанского писателя, государственного деятеля Абиша Кекилбаева.

«Его личность имеет особое значение для нашего народа и неразрывно связана с духовным возрождением современного Казахстана. Абиш Кекилбаев внес огромный вклад не только в литературное наследие страны, но и остался в памяти как глубокий мыслитель и высокий ориентир духовно-нравственного развития», - сказал посол.

Также выступивший на открытии недели, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов сообщил, что показ казахстанских фильмов является одним из важных мероприятий недавно отреставрированного кинотеатра и, в целом, культурной жизни столицы.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству с Казахстаном в культурно-гуманитарной сфере и, особенно, в сфере в кино. Безусловно, мы думаем и о совместном производстве каких-либо полнометражных фильмов. Мы уже перезрели для того, чтобы просто создавать эти фильмы, сейчас мы стремимся делать их действительно знаковыми и событийными», - сказал он.

Отечественное кино в Москве представляют лично деятели культуры Казахстана. На предшествующей первому вечеру пресс-конференции они подробно рассказали о нынешних тенденциях в казахстанском кинематографе, а также поделились планами взаимодействия с зарубежными коллегами.

По словам президента киностудии «Казахфильм» им.Ш.Айманова Армана Асенова, ежегодно в Казахстане снимается до 20 фильмов, при этом очень интенсивно развивается молодое продюсерское кино, фактические ставшее трендовым видом искусства.

«С начала 2019 года казахстанские фильмы были показаны на шести международных кинофестивалях. Они получили 17 главных наград и порядка 50 были отмечены на фестивалях, - рассказал он. – Сегодня одно из главных направлений нашего кино – это создание копродукции. Основным партнером в этой сфере мы видим российских кинопроизводителей».

Как отметила председатель правления государственного центра поддержки национального кино Гульнара Сарсенова, реалии сегодняшнего времени все больше говорят о необходимости развития совместного кинопроизводства.

«Мы хотим делать хорошие фильмы, не только для того, чтобы показать миру нашу многогранную совместную и очень знаковую для человечества историю, но одновременно здесь и бизнес составляющая, - сказала Г.Сарсенова. – Без большой киноаудитории нам будет очень сложно, а Россия это самая благодарная киноаудитория».

Представители российской киноиндустрии также выразили заинтересованность в развитии совместного сотрудничества.

«В первую очередь, нас интересуют фильмы с национальным колоритом, - отметила программный директор компании «Планета кино» Мария Безрук. - Азиатское кино у нас ассоциируется с камерными, авторскими фильмами. Мне очень кажется, что благодаря фильму «Томирис» можно показать, что азиатское кино может быть красивым, масштабным и способно прозвучать на мировой арене».

Неделя казахстанского кино организована Посольством Казахстана в России при поддержке Министерства культуры РФ. На первом показе побывали известные актеры и деятели искусств Казахстана и России, представители казахской диаспоры и ценители кино из московской публики.