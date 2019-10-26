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вчера 19:00
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вчера 18:23
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вчера 17:20
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В Москве прошла двусторонняя встреча глав правительств Казахстана и России
МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве прошла двусторонняя встреча глав правительств Казахстана и России Аскара Мамина и Дмитрия Медведева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
А.Мамин отметил насыщенность повестки прошедших переговоров в рамках СНГ и ЕАЭС, в том числе значение подписанных на полях этих встреч соглашений.
«Большой интерес к нашему интеграционному объединению (прим.ред., ЕАЭС) имеется, и он растёт. Главное, правильно воспользоваться всеми этими условиями с точки зрения развития экономик наших стран и в целом ЕАЭС как организации», - сказал А.Мамин.
Премьер-Министр РК также затронул вопросы, связанные с состоянием и перспективами двусторонних казахстанско-российских отношений, а также путями решения имеющихся сдерживающих факторов в этой области.
Д.Медведев обозначил интерес к расширению совместной работы над общими проектами. «Казахстан - наш стратегический партнёр, наш союзник. У нас в целом динамично развивается сотрудничество - экономическое и инвестиционное. Мы рады возможности обменяться мнениями о том, где нам нужно «поднажать» и какие проекты быстрее продвинуть, - сказал глава кабмина РФ.Фото: ТАСС
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