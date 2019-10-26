В Москве прошла двусторонняя встреча глав правительств Казахстана и России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве прошла двусторонняя встреча глав правительств Казахстана и России Аскара Мамина и Дмитрия Медведева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

А.Мамин отметил насыщенность повестки прошедших переговоров в рамках СНГ и ЕАЭС, в том числе значение подписанных на полях этих встреч соглашений.

«Большой интерес к нашему интеграционному объединению (прим.ред., ЕАЭС) имеется, и он растёт. Главное, правильно воспользоваться всеми этими условиями с точки зрения развития экономик наших стран и в целом ЕАЭС как организации», - сказал А.Мамин.

Премьер-Министр РК также затронул вопросы, связанные с состоянием и перспективами двусторонних казахстанско-российских отношений, а также путями решения имеющихся сдерживающих факторов в этой области.

Д.Медведев обозначил интерес к расширению совместной работы над общими проектами. «Казахстан - наш стратегический партнёр, наш союзник. У нас в целом динамично развивается сотрудничество - экономическое и инвестиционное. Мы рады возможности обменяться мнениями о том, где нам нужно «поднажать» и какие проекты быстрее продвинуть, - сказал глава кабмина РФ.