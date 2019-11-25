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В Москве прошел турнир по «қазақ күресі» на кубок Посла Казахстана в России

25 Ноября 2019 13:49
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В Москве прошел турнир по «қазақ күресі» на кубок Посла Казахстана в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве прошел молодежный турнир по «қазақ күресі» на кубок Посла Республики Казахстан в Российской Федерации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Посольством Казахстана в России при содействии представительства АО «Центр международных программ» в РФ и студенческого объединения «Казальянс».


Как отметили представители дипмиссии Казахстана, соревнование организовано в целях содействия развитию и популяризации казахских национальных видов спорта, воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к национальным традициям и обычаям, а также укрепления дружественных связей между двумя странами.

Борьбу за первенство вели 32 претендента - учащиеся 8-ми московских вузов. Турнир проходил по круговой системе, когда у каждого участника была возможность провести несколько поединков в своей весовой категории.

По итогам упорной борьбы, призовые места достались представителям Академии гражданской защиты МЧС РФ, МИРЭА Российского технологического университета, Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ и РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. Победителям были вручены памятные медали Посла Казахстана в России, а также грамоты и памятные сувениры.

«Турнир по «қазақ күресі» - нашему национальному виду спорта, приурочен к Году молодёжи в Казахстане», - рассказал руководитель АО «Центр международных программ» в РФ Асхат Абдумурзаев.


«Отрадно, что мероприятие получило широкий отклик, как среди казахстанских, так и российских студентов, что свидетельствует о широкой популярности казахских видов спорта за рубежом. Подобные мероприятия способствуют воспитанию у нашей молодежи чувств патриотизма, уважения к традициям и обычаям нашего народа», - заключил он.


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Ключевые слова: МИД РК, Спорт, Россия,
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Нарымбек Исмагулов

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