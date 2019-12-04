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В Москве прошел торжественный прием по случаю Дня независимости Казахстана

4 Декабря 2019 15:35
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В Москве прошел торжественный прием по случаю Дня независимости Казахстана

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в России провело торжественный прием, приуроченный ко Дню независимости Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Открывая мероприятие, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов сообщил, что за годы независимости Казахстан был признан мировым сообществом как государство, ведущее последовательную внутреннюю и внешнюю политику, направленную на обеспечение толерантности, конфессионального и межкультурного согласия представителей всех этносов.

«Страна утвердилась в качестве полноправного члена международного сообщества, проводящего неизменную миролюбивую и конструктивную политику дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», - сказал И. Тасмагамбетов.

«Начиная с первых дней обретения независимости , для нашей страны близким другом и соседом была и остается Россия, – отметил он. – Наша близость и безусловное доверие между странами в будущем останутся одними из главных залогов уверенного движения вперед, тем уникальным совместным преимуществом, которое помогает решать, и сегодняшние, и перспективные задачи».


В своей приветственной речи заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин отметил, что высокий авторитет Казахстана на международной арене позволяет вносить существенный вклад в решение глобальных и региональных проблем. При этом страна является стратегическим партнером и союзником России.

«Наши народы объединяет многовековая общая история, - сказал А. Панкин. - Мы координируем позиции по многим проблемам современного мира, поддерживаем друг друга, получаем возможность эффективно влиять на решение актуальных задач в интересах наших государств и народов».

«У нас богатая контактами политическая жизнь на всех уровнях. Имеется теплый, тесный контакт, взаимопонимание и глубокая поддержка. У нас нет недоверия и каких-либо скрытых интересов», - сказал А. Панкин.

«Хотел бы еще раз пожелать всего самого хорошего братскому казахстанскому народу, благополучия, уверенности в себе и уверенности в нас как друге и стратегическом партнере», - резюмировал он.

В ходе вечера в исполнении казахстанского ансамбля прозвучали национальные музыкальные произведения. Также вниманию гостей были представлены картины и скульптурные работы отечественных художников.

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Ключевые слова: МИД РК, Россия, Дата,
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Нарымбек Исмагулов

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