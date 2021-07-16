В Москве прошел предпремьерный показ фильма «Qazaq. История Золотого человека»
«Фильм повествует об истории Казахстана, истории казахского народа, рассказанной устами Лидера Нации Нурсултаном Назарбаевым одному из лучших интервьюеров, моему учителю, великому кинематографисту Оливеру Стоуну, - рассказал И. Лопатенок, презентуя свою работу. - Самое сложное было сделать эту картину. Мы ее сделали, она уходит в мир».
Продюсер фильма Игорь Кобзев рассказал, что фильм снимался 19 месяцев. Все это время съемочная группа находилась в Казахстане, многие даже переболели коронавирусом. «Спасибо вашим врачам, которые буквально спасли мне жизнь», - признался он.
«Нам очень хотелось показать эту страну настоящей, такой, какая она есть. И мы для себя открыли красоты вашей страны, в первую очередь, ее людей. В этом фильме мы хотели показать, какой непростой путь прошел Казахстан и ее лидер. Уделили внимание тем драматическим событиям, которые произошли за это время. Мы хотели показать сегодняшний Казахстан, особенно, современную молодежь, - сказал И.Кобзев. – Это кино для Казахстана и всего мира».
Он добавил, что музыку к фильму исполнил коллектив симфонического оркестра Астана оперы. В декабре эти произведения будут выдвинуты на международную телевизионную премию «Эмми».
И. Кобзев подчеркнул, что данная кинокартина - это полностью коммерческий проект, профинансированный съемочной компанией, его финансовая сторона и окупаемость будут связаны с предстоящими показами по всему миру.
Кроме того, И. Кобзев добавил, что в перспективе творческая команда планирует выпустить книгу, в которую войдут те моменты, которые не попали в фильм.
Продюсер картины Вера Томилова рассказала, что в ходе работы над фильмом творческая команда знакомилась с простыми людьми на улицах казахстанских городов, это позволило увидеть и ясно понять культуру, менталитет и главные ценности народа.
Она сказала, что в конце августа будет представлена восьмисерийная версия фильма, показ которой состоится на отечественных телеканалах, позже ее можно будет посмотреть и в других странах. Сам же полнометражный фильм будет показан широкой общественности, как в Казахстане, так и за рубежом после его премьеры на одном из международных фестивалей класса «А».
Предпремьерный показ фильма посетили представители Посольства Казахстана в России и московской творческой публики.
Напомним, ранее в Нур-Султане был презентован фильм «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК- Елбасы Н.Назарбаеве. Авторы картины рассказали о реакции Елбасы после просмотра фильма «Qazaq. История Золотого человека», а также о том, что их мотивировало снять фильм о Первом Президенте Казахстана - Елбасы.