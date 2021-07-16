В Москве прошел предпремьерный показ фильма «Qazaq. История Золотого человека»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Предпремьерный показ Фильм «Qazaq. История золотого человека» украинского и американского режиссера-документалиста Игоря Лопатёнка прошел в Москве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Фильм повествует об истории Казахстана, истории казахского народа, рассказанной устами Лидера Нации Нурсултаном Назарбаевым одному из лучших интервьюеров, моему учителю, великому кинематографисту Оливеру Стоуну, - рассказал И. Лопатенок, презентуя свою работу. - Самое сложное было сделать эту картину. Мы ее сделали, она уходит в мир».

Продюсер фильма Игорь Кобзев рассказал, что фильм снимался 19 месяцев. Все это время съемочная группа находилась в Казахстане, многие даже переболели коронавирусом. «Спасибо вашим врачам, которые буквально спасли мне жизнь», - признался он.

«Нам очень хотелось показать эту страну настоящей, такой, какая она есть. И мы для себя открыли красоты вашей страны, в первую очередь, ее людей. В этом фильме мы хотели показать, какой непростой путь прошел Казахстан и ее лидер. Уделили внимание тем драматическим событиям, которые произошли за это время. Мы хотели показать сегодняшний Казахстан, особенно, современную молодежь, - сказал И.Кобзев. – Это кино для Казахстана и всего мира».

Он добавил, что музыку к фильму исполнил коллектив симфонического оркестра Астана оперы. В декабре эти произведения будут выдвинуты на международную телевизионную премию «Эмми».

И. Кобзев подчеркнул, что данная кинокартина - это полностью коммерческий проект, профинансированный съемочной компанией, его финансовая сторона и окупаемость будут связаны с предстоящими показами по всему миру.

Кроме того, И. Кобзев добавил, что в перспективе творческая команда планирует выпустить книгу, в которую войдут те моменты, которые не попали в фильм.

Продюсер картины Вера Томилова рассказала, что в ходе работы над фильмом творческая команда знакомилась с простыми людьми на улицах казахстанских городов, это позволило увидеть и ясно понять культуру, менталитет и главные ценности народа.

Она сказала, что в конце августа будет представлена восьмисерийная версия фильма, показ которой состоится на отечественных телеканалах, позже ее можно будет посмотреть и в других странах. Сам же полнометражный фильм будет показан широкой общественности, как в Казахстане, так и за рубежом после его премьеры на одном из международных фестивалей класса «А».

Предпремьерный показ фильма посетили представители Посольства Казахстана в России и московской творческой публики.

Напомним, ранее в Нур-Султане был презентован фильм «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК- Елбасы Н.Назарбаеве. Авторы картины рассказали о реакции Елбасы после просмотра фильма «Qazaq. История Золотого человека», а также о том, что их мотивировало снять фильм о Первом Президенте Казахстана - Елбасы.