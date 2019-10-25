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В Москве проходит заседание Евразийского межправсовета

25 Октября 2019 20:17
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В Москве проходит заседание Евразийского межправсовета

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Очередное 19-е заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) на уровне глав правительств стран ЕАЭС, проходит в Москве на базе инновационного центра «Сколково», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе встречи особое внимание будет уделено развитию отраслевых направлений сотрудничества и решению текущих вопросов деятельности ЕАЭС, а также укреплению позиций организации на международной арене.

Главы правительств обсудят ход работы над проектом соглашения, признанного ввести наднациональное регулирование во взаимной торговле стран ЕАЭС алкогольной продукцией.

Будут также рассмотрены вопросы, касающиеся принятия соглашений и иных документов по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями, по продвижению ювелирной продукции на рынки третьих стран. Планируется подписание соглашения по унификации селекционно-племенной работы.

Также будет подписано Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Сербия.

Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) проходит с участием глав правительств стран ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России Никола Пашиняна, Сергея Румаса, Аскара Мамина, Мухаммедкалыя Абылгазиева и Дмитрия Медведева. Также сегодня на встрече присутствует председатель правительства Сербии Ана Брнабич. В мероприятии также принимают участие председатель ЕЭК Тигран Саркисян и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, ЕАЭС,
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Нарымбек Исмагулов

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