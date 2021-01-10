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В Москве проходит голосование на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
10 Января 2021, 10:50
В Москве проходит голосование на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Избирательный участок №265 при Посольстве Казахстана в России открылся в семь часов утра по местному времени, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Члены избирательной комиссии продемонстрировали готовность участка к голосованию, зафиксировав обеспеченность всех необходимым условий, в том числе санитарных требований. Голосование открылось с исполнения Государственного гимна Казахстана. В числе первых возможность сделать свой выбор была предоставлена представителям молодежи, впервые участвующим в выборах.

Как сообщил председатель участка Еркин Тукумов, кроме столичного участка граждане Казахстана, находящиеся в России, могут реализовать свое избирательное право на четырех участках, созданных при генеральных консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

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Голосование на участках в РФ проходит с 07:00 до 20:00 по местному времени. При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

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Одним из главных вопросов работы избирательного участка стали антиковидные меры.

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«Мы предпринимаем все меры, установленные требованиями санэпидемнадзора. Закуплены маски, перчатки, санитайзеры. Соблюдается социальное дистанцирование, нанесены соответствующие разметки, а также осуществляется температурный контроль. Каждые полчаса у нас проводится санитарная обработка всего избирательного участка», - сказал Е. Тукумов.

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МИД РК   Россия   Выборы-2021  
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