В Москве при ОРВИ будут делать обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - В Москве с 1 октября всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать в экспресс-формате на антиген к коронавирусу. Об этом заявила в четверг заместитель мэра столицы РФ по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ракова напомнила, что в июле стартовало в тестовом режиме экспресс-тестирование для пациентов с симптомами ОРВИ на антиген к коронавирусу. «У тестов высокая чувствительность - в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР», - отметила она. Новый алгоритм работы с пациентами было решено утвердить с учетом высокой эффективности тестов и в условиях подъема заболеваемости - теперь тест на антиген устроят всем пациентам с симптомами ОРВИ в обязательном порядке. «Новые правила начнут действовать с 1 октября», - уточнила Ракова.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусу представляет собой быструю диагностику, позволяющую диагностировать COVID-19 за 10-20 минут с высокой долей вероятности. Эти тесты будут браться не только у людей с ОРВИ, но и у живущих с ними, если тест на антиген окажется положительным. Пациентам наряду с экспресс-тестированием будут по-прежнему делать ПЦР-тест. Такой подход, как отметила Ракова, позволяет оперативно поставить диагноз и сразу приступить к лечению.

Положительный результат тестирования будет считаться подтвержденным случаем заболевания. Пациентам с положительным результатом сразу будет определена схема лечения и выданы лекарства, а также согласие на самоизоляцию. Соответствующий приказ подписан руководителем Департамента здравоохранения столицы.