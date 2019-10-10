В Москве презентована книга «Евразийский Экономический Союз - 25: от горизонта к горизонту»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На площадке Евразийской Экономической Комиссии прошла презентация книги «Евразийский Экономический Союз - 25: от горизонта к горизонту», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Книга посвящена 25-летию идеи Евразийского Экономического Союза и содержит текст выступления Елбасы Нурсултана Назарбаева в 1994 году в МГУ имени М. Ломоносова, а также статьи, интервью экспертов и представителей ЕЭК, фотоматериалы, посвящённые вопросам развития интеграционных процессов.

Издание книги осуществлено при содействии Евразийской Экономической Комиссии и Посольства Казахстана в России.

Открывая дискуссию, главный редактор издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин отметил, что основным содержанием книги являются интервью представителей ЕЭК.

«Я поразился, что в этих интервью очень рабочий настрой. Это очень рабочие интервью, некоторые из них были напечатаны в полном виде в газетах, - сказал Г. Пряхин. - Это книга - рабочая книга не только ЕЭК, но и для всех, кого интересует развитие нашего экономического содружества».

Он отметил, что современном мире идея евразийства находит свое место. «Именно с этой идеей связаны надежды, не только на повышение благосостояния, но и надежды на мир на огромном пространстве, которое покрывается евразийскими связями», - сказал Г. Пряхин.

Выступивший следом член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Серик Жумангарин отметил, что главный акцент в книге придается мыслям и высказываниям людей, которые принимали непосредственное участие в создании ЕАЭС.

«Казахстан расположен в центре евразийского континента и исторически являлся центром евразийства, и не случайно эта идея пришла из Казахстана, которая затем была поддержана Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией. В основе ЕАЭС лежат крепкие культурные, экономические и политические исторические связи между народами», - сказал С. Жумангарин.

Заместитель главного редактора «Российской газеты» Юрий Козлов отметил исторический аспект евразийской идеи. «Это хороший роман или отлично написанная пьеса с точно продуманным ходом. И ее действие развивается по законам истории, экономики и, конечно, большой сложной политики», - подчеркнул он.

«Мы обязаны отдать дань нашего общего бесспорного уважения главному автору этой пьесы Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, - сказал Ю. Козлов. - В 1994 году эта идея оказалась не просто удачной и вовремя созревшей, но и была просто необходимой и насущной».

«Эта книга как раз о том, что и как нам надо делать», - резюмировал Ю. Козлов.



