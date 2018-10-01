В Москве представили шедевры казахской музыкальной классики

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве в Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника Царицыно в рамках культурно-просветительского проекта «Посольские вечера в Царицыно» состоялся грандиозный концерт под названием «Музыкальный мир Казахстана». Организаторами мероприятия выступили Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП), музей-заповедник Царицыно, а также Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая вечер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов отметил, что для наших стран культурно-гуманитарное сотрудничество, которому главы двух государств придают большое значение, является очень важным направлением.



«Нас объединяет единое духовное пространство, мы близкие и братские народы. Отрадно, что сегодня в легендарном зале прозвучит музыка в исполнении мэтров казахского искусства», - сказал И. Тасмагамбетов, выразив признательность ГМЗ Царицыно за предоставление исторической площадки.

Шедевры казахской и мировой музыкальной классики зрителям представили заслуженная артистка РК Айгуль Улкенбаева (домбра), лауреаты республиканских и международных конкурсов Ида Каплан (фортепиано), Айгуль Косанова (вокал), инструментальная группа кобызистов «Алтын орда», а также выдающийся казахский тенор, народный артист СССР Алибек Днишев.



«Наши народы связывает единое евразийское пространство. У нас самая протяженная граница в мире, мы жили и будем жить в мире и согласии. Многие русские композиторы (Римский-Корсаков, Бородин) искали вдохновение в восточной музыке. Вообще, к настоящей музыке интерес всегда очень большой, а народная музыка - это самое настоящее искусство. И сегодня в этом прекрасном зале будет впервые звучать казахская музыка. И это замечательно», - сказал в интервью журналистам Алибек Днишев.

Прекрасную организацию музыкального вечера отметила также народная артистка Республики Казахстан и Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Казахстана Нуржамал Усенбаева.



«Для нас большая честь выступить в таком красивом зале с очень прекрасной акустикой. Нам всегда приятно приезжать в Москву и выступать перед изысканной московской публикой. Казахстанские музыканты давно прославили себя и свою страну. И сейчас появилось очень талантливое молодое поколение, которое порадует зрителей на сегодняшнем концерте», - отметила оперная певица.

«Очень рада, что Посольство Казахстана проводит такие прекрасные вечера», - подчеркнула она.

О прочных узах дружбы и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном, которые также укрепляются благодаря программе «Рухани Жанғыру» отметила заслуженная артистка Айгуль Улкенбаева.

«В рамках программы «Рухани Жангыру» мы приехали в столицу Российской Федерации с такой замечательной концертной программой. Очень здорово, что в таком красивом и величественном дворце зазвучат казахские мелодии и песни. И все это свидетельство прочных уз дружбы и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном», - сказала А. Улкенбаева.

Каждое выступление казахстанских певцов и инструменталистов вызывало бурю оваций и самые восторженные чувства у зрителей.

«Я переполнена чувством и ощущением счастья. Меня потрясли казахские народные инструменты, особенно қобыз, который я никогда нее слышала. Для нас очень ценно и дорого пригласить выступить в стенах Царицыно лучших исполнителей из Казахстана. Музыка Казахстана в этот вечер объединила нас, еще раз напомнив о том, что для культуры не существует границ. Для нас очень важно такое межнациональное сотрудничество и межкультурный обмен. Очень рада сотрудничеству», - поделилась своими эмоциями от концерта директор ГМЗ Царицыно Елизавета Фокина.

Неустанное внимание и поддержку казахстанских властей к культуре и искусству, по мнению Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюль-оглы, продемонстрировал звездный состав казахстанских певцов и инструменталистов.

«С рассветом новой столицы у Казахстана появились новые центры культуры. Мы радуемся успехам наших братьев. Прекрасные музыканты и исполнители», - сказал П. Бюльбюль-оглы.

Виртуозную игру музыкантов и изумительное звучание народных инструментов отметил также представитель мэрии Москвы Рифат Ильясов.

«Концерт очень понравился. Шикарные голоса, изумительное звучание народных инструментов и виртуозная игра музыкантов. Считаю, что такие культурные мероприятия необходимо проводить почаще. Искусство и культура сближает народы», - сказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» представитель мэрии Москвы.

Гордость за богатое искусство и культуру нашей страны, достойно представленное на культурном вечере в Москве отметили и пришедшие насладиться вечером казахстанцы, находящиеся в российской столице.

«Находясь за границей очень приятно услышать нашу национальную музыку и народные песни, тем более, в исполнении таких выдающихся певцов и исполнителей, как Алибек Днишев, Айгуль Косанова, Нуржамал Усенбаева, Айгуль Улкенбаева, Ида Каплан. Каждое выступление наших певцов и музыкантов, сопровождавшееся бурными овациями зрителей, вызывало гордость за богатое искусство и культуру нашей страны. Все зрители с замиранием сердца слушали уникальное и неповторимое звучание жетыгена, қобыза и домбры», - поделилась своими эмоциями и чувствами казахстанка Зере Серікқызы.