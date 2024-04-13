В Москве правоохранители незаконно проникли в дом кыргызского дипломата

В Москве сотрудники правоохранительных органов РФ незаконно проникли в дом советника посольства Кыргызстана в Российской Федерации Манаса Жолдошбекова с целью проверки законности его пребывания на территории РФ, при этом причинили телесные повреждения супруге дипломата и напугали несовершеннолетних детей. Информация об этом распространилась в соцсетях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, по данному факту 12 апреля 2024 года в консульском департаменте Министерства иностранных дел Кыргызской Республики состоялась встреча с советником-консулом Посольства Российской Федерации в КР Андреем Бурьевым.

В ходе встречи была выражена озабоченность кыргызской стороны действиям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника Посольства Кыргызской Республики в Москве, грубо нарушившим положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года.

— Такие действия в отношении аккредитованных сотрудников дипломатического представительства Кыргызской Республики со стороны правоохранительных органов Российской Федерации являются недопустимыми, требуют тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности в возможно кратчайшие сроки, — говорится в сообщении кыргызского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь консул Посольства Российской Федерации Андрей Бурьевой выразил сожаление данным фактом и сообщил, что Министерством иностранных дел Российской Федерации получена официальная нота кыргызской стороны, на основании которой в настоящее время ведется необходимая проверка, об итогах которой кыргызская сторона будет проинформирована.