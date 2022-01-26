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В Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей

26 Января 2022 12:11
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В Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей отмечается в Москве – за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Об этом сообщается в среду на сайте департамента здравоохранения российской столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз – с 2 тысяч в неделю до 28, а госпитализации – в 10 раз – их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», - говорится в сообщении.

Власти Москвы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели из-за роста заболеваемости ковидом среди детей.

«В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели. Эти временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям», - говорится в сообщении.

Также в департаменте в связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено призвали москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели. Прием по другим заболеваниям будет временно ограничен.

При этом в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что изменения в работе детских больниц не коснутся пациентов с онкологическими и гематологическими болезнями.


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