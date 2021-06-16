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    17:21, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    В Москве обязали вакцинировать 60% работающих горожан

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60% работающих москвичей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале московского оперштаба.

    «Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих [москвичей]», - отмечается в публикации. Позже в посте появилось уточнение, что речь идет о вакцинации сотрудников в сфере торговли и услуг.

    Как уточняется в постановлении, подписанном главой столичного управления Роспотребнадзора, обязательная вакцинация должна коснуться 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т.д.

    Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в Москве среди пассажиров общественного транспорта, посетителей ТЦ и баров. Эпидситуация с коронавирусом в городе оценивается как неблагополучная, сообщается в постановлении главного санитарного врача столицы. «Отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной [коронавирусной] инфекции в городе Москве расценивается как неблагополучная <...> Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом», - значится в документе.

    Там уточняется, что интенсивность прироста возросла с 6 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 11%, а в последующие дни до 20%. Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%. При этом из числа заболевших работающее население составляет 73%, дети - 13%, пенсионеры - 14%.

    Также обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан объявили в Московской области.


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    Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости Россия
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