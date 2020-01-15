В Москве можно оформить паспорт гражданина Казахстана за 10 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках совместного с Комитетом миграционной службы МВД РК пилотного проекта по оптимизации процесса оказания государственных услуг срок оформления паспорта гражданина РК в консульском отделе посольства РК в Москве сокращен с 80 до 10 дней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

При наличии оснований по оформлению (разрешение на выезд на ПМЖ, очное обучение, трудовой договор) паспорт может быть оформлен за 10 календарных дней. После подачи документов гражданин имеет возможность отслеживать статус готовности документа через Телеграм-бот .

Все подробности о правилах документирования также можно узнать на сайте kazembassy.ru или пройдя по ссылке https://kazembassy.ru/rus/konsulstvo/novosti_konsulstvo/?cid=0&rid=1716.