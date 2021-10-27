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    21:14, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    В мошенничестве заподозрили должностных лиц горбольницы в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В отношении должностных лиц ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Между тем, медики больницы поставили ультиматум: если не будет восстановлен в должности их руководитель, ушедший по собственному желанию, они уйдут вслед за ним, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Коллектив кокшетауской городской больницы выразил несогласие с освобождением от занимаемой должности главного врача учреждения Ерлана Аяганова.

    «С приходом главного врача, отличника здравоохранения Е. С. Аяганова, наша больница, в том числе и ЦИЗ, встала с колен, обрела новый вид (был проведен косметический ремонт), трудоустроены ценные кадры и опытные специалисты, расширился объем оказываемой помощи и новые профили коек», - говорится в обращении медработников больницы.

    Около 40 опытных врачей уже написали заявления об увольнении из учреждения в случае, если им не вернут их бывшего руководителя.

    Сложившуюся ситуацию прокомментировал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

    «22 октября было заседание дисциплинарной комиссии, согласно которому, было рекомендовано прекратить трудовые отношения с действующим главным врачом Ерланом Аягановым. Заключение дисциплинарной комиссии носит рекомендательный характер, окончательное слово за первым руководителем. В этой связи 25 октября ко мне поступило заявление со стороны Ерлана Сериковича о прекращении с ним трудовых отношений по инициативе работника. Обращение было удовлетворено. В настоящее время трудовые отношения с главным врачом кокшетауской городской больницы прекращены», - пояснил Н. Сыздыков.

    Касательно коллективного обращения со стороны врачей, которые также намерены уволиться из больницы в знак солидарности с главным врачом, Н. Сыздыков пояснил, что все они будут рассмотрены в установленный законодательством срок и в установленном порядке - по его возвращении из зарубежной командировки.

    «Дополнительно хотелось бы сообщить, что в отношении некоторых должностных лиц кокшетауской городской больницы в настоящее время ведутся досудебные следственные мероприятия. Согласно действующему законодательству, ст. 201 УПК, ст. 407 УК РК, данные о ходе следствия и его деталях не подлежат разглашению», - добавил Н. Сыздыков.

    Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в производстве полицейских находится уголовное дело, зарегистрированное по п. 3 ч. 2 ст. 190 УК РК (мошенничество с использованием служебного положения) от 12 июля 2021 года в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница».

    «Сведения, относящиеся к материалам досудебного расследования, не подлежат огласке, так как это противоречит интересам расследования и может нарушить права и интересы других лиц», - добавили в ведомстве.

    Пока обязанности главного врача медучреждения исполняет заместитель.


    Теги:
    Здравоохранение Акмолинская область
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