В мошенничестве подозревают специалиста департамента статистики в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении главного специалиста службы управления персоналом департамента статистики города по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Он подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме 450 тыс. тенге за его трудоустройство в департамент на должность ведущего специалиста управления статистики цен. Досудебное расследование продолжается», - сообщили в ведомстве.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.