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В мошенничестве подозревают специалиста департамента статистики в Шымкенте
3 Октября 2019 13:14
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении главного специалиста службы управления персоналом департамента статистики города по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
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«Он подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме 450 тыс. тенге за его трудоустройство в департамент на должность ведущего специалиста управления статистики цен. Досудебное расследование продолжается», - сообщили в ведомстве.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.
Ключевые слова: Борьба с преступностью, Шымкент,
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