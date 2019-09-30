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В мошенничестве подозревают экс-директора школы в Шымкенте
30 Сентября 2019 15:11
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего директора средней школы №49 управления образования города по подозрению в мошенничестве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.
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«Она подозревается в получении обманным путем денежных средств в сумме 500 тыс. тенге от гражданина под предлогом его трудоустройства в школу в качестве учителя математики, тогда как фактически она на тот период уже не являлась директором школы и была не уполномочена разрешать данный вопрос. Досудебное расследование продолжается», - сообщили в Антикоррупционной службе.
Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.
Ключевые слова: Шымкент,
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