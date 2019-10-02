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вчера 22:14
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В мошенничестве подозревают актюбинца, оформившего кредит на коллегу
2 Октября 2019 15:11
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В мошенничестве подозревают жителя Хромтауского района, который обманным путем оформил кредит на коллегу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
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В полицию Хромтауского отдела полиции обратился местный житель, который сообщил, что на его имя неизвестным лицом оформлен кредит на сумму 88 тысяч тенге.
«Сотрудники криминальной полиции в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий задержали коллегу потерпевшего, который воспользовавшись анкетными данными потерпевшего, в апреле 2019 года оформил 2 кредита на общую сумму 88 тысяч тенге», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».
Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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