В мошенничестве подозревается глава одного из департаментов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Министерства труда и социальной защиты населения. Об этом сообщил сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чиновник подозревался в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в сумме 2 млн тенге, полученных от своего подчиненного за содействие в назначении его на должность заместителя Департамента, сказал на брифинге Данияр Бигайдаров.

В настоящее время подозреваемый предан суду. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.