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    18:47, 22 Январь 2021 | GMT +6

    В мошенничестве подозревается глава одного из департаментов в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Министерства труда и социальной защиты населения. Об этом сообщил сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чиновник подозревался в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в сумме 2 млн тенге, полученных от своего подчиненного за содействие в назначении его на должность заместителя Департамента, сказал на брифинге Данияр Бигайдаров.

    В настоящее время подозреваемый предан суду. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.


    Теги:
    Закон и право Жамбылская область Суды Правоохранительные органы
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