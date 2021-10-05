В мошенничестве подозревается директор столичного автоцентра «Nur-AvtoKz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директора автосалона водворили в столичный следственный изолятор, он подозревается в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

В столичную полицию обратились жители города с заявлением о том, что их обмануло руководство автоцентра «Nur-AvtoKz» и завладело их деньгами.

Установлено, что 28-летний директор фирмы под предлогом продажи автомобилей заключил с гражданами договоры, но условия не выполнил.

Также подозреваемый завладел автомашинами граждан, заключив договоры купли-продажи, но оплату не произвел. В дальнейшем транспорт реализовал третьим лицам.

«По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Директор ТОО «Nur-AvtoKz» водворен в следственный изолятор. Проводится расследование», - говорится в сообщении.