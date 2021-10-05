РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:50, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    В мошенничестве подозревается директор столичного автоцентра «Nur-AvtoKz»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директора автосалона водворили в столичный следственный изолятор, он подозревается в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

    В столичную полицию обратились жители города с заявлением о том, что их обмануло руководство автоцентра «Nur-AvtoKz» и завладело их деньгами.

    Установлено, что 28-летний директор фирмы под предлогом продажи автомобилей заключил с гражданами договоры, но условия не выполнил.

    Также подозреваемый завладел автомашинами граждан, заключив договоры купли-продажи, но оплату не произвел. В дальнейшем транспорт реализовал третьим лицам.

    «По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Директор ТОО «Nur-AvtoKz» водворен в следственный изолятор. Проводится расследование», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Мошенничество Астана Главная Общество Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!