Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

В мошенничестве на 3 млн тенге подозревается жительница Актюбинской области

Гульмира Байзакова
5 Апреля 2023, 13:25
В мошенничестве на 3 млн тенге подозревается жительница Актюбинской области

АЛГА. КАЗИНФОРМ - В мошенничестве на 3 млн тенге подозревается жительница Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Алгинским районным отделом полиции расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Установлено, что в конце 2022 года 34-летняя жительница Алги, под предлогом связей обещала помочь в получении квартиры через социальную программу, завладела денежными средствами четверых потерпевших. Общая сумма ущерба составила свыше 3 млн тенге.

Деньги потерпевшие передавали нарочно и переводили через банковский терминал. По факту проводятся следственные действия по ст.190 ч.1 УК РК «Мошенничество».


Актюбинская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане