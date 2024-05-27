В мошенничестве на 114 млн тенге подозревается житель ВКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

К полицейским с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Усть-Каменогорска. В 2020 году ее знакомый под разными предлогами, якобы предпринимательства, обманул на крупную сумму.

Мужчина говорил, что хочет заняться бизнесом разного вида, таким как: приобретение автомобилей для их последующей перепродажи, покупка экскаватора для добычи металлов, покупка фирмы по поставке продуктов питания, дорогой иномарки для своего пользования. Для приобретения всего этого деньги он брал у потерпевшей.

Также пообещал ей помочь в продаже вещей-реплик именитых брендов, но завладев ими, так и не вернул. Общая сумма ущерба составляет более 114 млн тенге. По факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый установлен, им оказался ранее судимый и сейчас отбывающий уголовное наказание за аналогичное преступление 39-летний устькаменогорец. Сотрудниками полиции продолжаются следственные мероприятия.





