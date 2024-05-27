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    16:52, 27 Май 2024 | GMT +6

    В мошенничестве на 114 млн тенге подозревается житель ВКО

    мошенник
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    В мошенничестве на 114 млн тенге подозревается житель ВКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    К полицейским с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Усть-Каменогорска. В 2020 году ее знакомый под разными предлогами, якобы предпринимательства, обманул  на крупную сумму.

    Мужчина говорил, что хочет заняться бизнесом разного вида, таким как: приобретение автомобилей для их последующей перепродажи, покупка экскаватора для добычи металлов, покупка фирмы по поставке продуктов питания, дорогой иномарки для своего пользования. Для приобретения всего этого деньги он брал у потерпевшей.

    Также пообещал ей помочь в продаже вещей-реплик именитых брендов, но завладев ими, так и не вернул. Общая сумма ущерба составляет более 114 млн тенге. По факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело.

    Подозреваемый установлен, им оказался ранее судимый и сейчас отбывающий уголовное наказание за аналогичное преступление 39-летний устькаменогорец. Сотрудниками полиции продолжаются следственные мероприятия.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Полицейские Закон и право Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Полиция
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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