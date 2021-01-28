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В Монголии утвержден новый премьер-министр

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Января 2021, 09:36
В Монголии утвержден новый премьер-министр

УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ-КАЗИНФОРМ - Парламент утвердил Л.Оюун-Эрдэнэ на пост Премьер-министра, и его кандидатуру поддержали 87.9 процента проголосовавших парламентариев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство «Монцамэ».

Выступая на пленарном заседании ВГХ, Л.Оюун-Эрдэнэ заявил: «В генеральное соглашение об инвестициях проекта Оюу толгой будут внесены изменения, а план развития и финансирования подземного рудника Оюу толгой, известный, как «Дубайское соглашение», будет аннулирован. Также один представитель в совете директоров Оюу Толгой будет заменен. В дополнение к нынешней структуре правительства будут учреждены два министерства - Министерство экономического развития и Министерство цифрового развития».

Напомним, прежний премьер-министр Монголии У.Хурэлсух подал в отставку из-за скандала с роженицей.


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