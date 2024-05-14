В Монголии начался процесс выдвижения кандидатов на выборы в парламент девятого созыва, передает агентство Kazinform со ссылкой на МОНЦАМЭ.

Кандидаты могут зарегистрироваться и отправить документы и заявления о выдвижении через электронную систему единой избирательной базы данных. По закону независимый кандидат должен собрать подписи не менее 801 избирателя в своем избирательном округе.

Перед началом процесса выдвижения кандидатов Генеральная избирательная комиссия (ГИК) в сотрудничестве с соответствующими организациями организовала аудиторное обучение для политических партий, коалиций и независимых кандидатов и предоставила информацию и инструкции.

Кроме того, Генеральная избирательная комиссия совместно с Агентством по борьбе с коррупцией опубликовала руководство для кандидатов, которые будут баллотироваться на выборах в Великий Государственный Хурал Монголии. Руководство содержит инструкции о том, как составлять документы для политических партий, коалиций и независимых кандидатов и где их можно получить. В нем также содержатся рекомендации по подготовке, подаче и проверке деклараций о доходах в электронной системе, отчетности о расходах на выборы, включая правое регулирование, связанное с избирательной кампанией.

Процесс выдвижения кандидатов продлится до 20 мая этого года.