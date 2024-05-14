РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:33, 14 Май 2024 | GMT +6

    В Монголии начался процесс выдвижения кандидатов на выборы в парламент

    В Монголии начался процесс выдвижения кандидатов на выборы в парламент
    Фото: МОНЦАМЭ

    В Монголии начался процесс выдвижения кандидатов на выборы в парламент девятого созыва, передает агентство Kazinform со ссылкой на МОНЦАМЭ.

    Кандидаты могут зарегистрироваться и отправить документы и заявления о выдвижении через электронную систему единой избирательной базы данных. По закону независимый кандидат должен собрать подписи не менее 801 избирателя в своем избирательном округе.

    Перед началом процесса выдвижения кандидатов Генеральная избирательная комиссия (ГИК) в сотрудничестве с соответствующими организациями организовала аудиторное обучение для политических партий, коалиций и независимых кандидатов и предоставила информацию и инструкции.

    Кроме того, Генеральная избирательная комиссия совместно с Агентством по борьбе с коррупцией опубликовала руководство для кандидатов, которые будут баллотироваться на выборах в Великий Государственный Хурал Монголии. Руководство содержит инструкции о том, как составлять документы для политических партий, коалиций и независимых кандидатов и где их можно получить. В нем также содержатся рекомендации по подготовке, подаче и проверке деклараций о доходах в электронной системе, отчетности о расходах на выборы, включая правое регулирование, связанное с избирательной кампанией.

    Процесс выдвижения кандидатов продлится до 20 мая этого года.

    Теги:
    Мировые новости Монголия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!