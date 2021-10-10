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    16:10, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    В МОН РК подвели итоги акции «Поздравь своего учителя!»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК подвело итоги акции «Поздравь своего учителя!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Победителями стали ученики 1 «Г» класса школы-гимназии №11 города Кокшетау и жительница города Кызылорды Карлыгаш Абдрахманова. Кокшетауские первоклассники креативно поздравили с праздником своего классного руководителя Хасенову Бакытжан Кайыркеновну.


    А педагог Карлыгаш Абдрахманова трогательно поздравила своего учителя Азизу Исахаеву.

    Победители конкурса получат памятные подарки от Министерства образования и науки РК.

    Напомним, ранее в преддверии профессионального праздника Министерство образования и науки запустило конкурс «Поздравь своего учителя».

    В акции приняли участие более ста казахстанцев из разных уголков страны. Они опубликовали текстовое, фото и видеопоздравление с хэштегом #деньучителя #поздравьсвоегоучителя #ұстаздаркүні #ұстазыңдықұттықта на площадке социальных сетей Instagram и Facebook. Акция проводилась с целью выразить слова благодарности учителям за их нелегкий, но важный и благородный труд.


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