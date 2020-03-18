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В МОН РК отреагировали и решили проблему студентов КазНУ, обучающихся в Испании
18 Марта 2020 15:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты КазНУ, обучающиеся по программе академической мобильности в Испании, пожаловались в Instagram на буллинг со стороны местных жителей. Сегодня утром вице-министр образования и науки Мирас Дауленов написал студентам в Direct Instagram о том, что им выкуплены билеты вузом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
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«2 марта Вам предлагалось вылететь. Вы отказались. В связи с Вашей просьбой КазНУ сегодня выкупил Вам билеты на завтра. Рейс в 11:20, Мадрид-Москва-Алматы. Прошу готовиться к выезду», - говорится в сообщении вице-министра.
Студенты поблагодарили представителя МОН РК в переписке.
«Мы очень рады, что Вы обратили внимание на наш вопрос! И спасибо большое за обратную связь», – ответила автор поста.
Ключевые слова: Образование, МОН,
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