В МОН РК отреагировали и решили проблему студентов КазНУ, обучающихся в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты КазНУ, обучающиеся по программе академической мобильности в Испании, пожаловались в Instagram на буллинг со стороны местных жителей. Сегодня утром вице-министр образования и науки Мирас Дауленов написал студентам в Direct Instagram о том, что им выкуплены билеты вузом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«2 марта Вам предлагалось вылететь. Вы отказались. В связи с Вашей просьбой КазНУ сегодня выкупил Вам билеты на завтра. Рейс в 11:20, Мадрид-Москва-Алматы. Прошу готовиться к выезду», - говорится в сообщении вице-министра.