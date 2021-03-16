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В МОН РК опровергли слухи о незаконном сборе биометрических данных в школах

16 Марта 2021 15:49
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В МОН РК опровергли слухи о незаконном сборе биометрических данных в школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев встревожило сообщение о том, что у детей в школах собирают биометрические данные без ведома родителей, а затем якобы и вовсе увозят учеников в неизвестном направлении. Информацию опровергло Министерство образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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В социальных сетях родителям казахстанских школьников советуют учить детей прятаться от педагогов в укромном месте. Это якобы необходимо потому, что в школах у детей тайно собирают биометрические данные и могут в любой момент забрать их с уроков и увезти в неизвестном направлении. Эта информация не соответствует действительности.

«Все действия, связанные с ребенком, должны быть согласованы с родителями. При этом проведение каких-либо мероприятий во время учебных занятий не допускается. Если говорить о биометрических данных, то они являются персональными данными. Педагогам их собирать незачем», — сообщили в МОН РК.

Напомним, в Казахстане за распространение заведомо недостоверной информации грозит уголовная ответственность согласно статье 274 Уголовного кодекса РК.


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#Образование   #Общество   #МОН  
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