В МОН РК опровергли слухи о незаконном сборе биометрических данных в школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев встревожило сообщение о том, что у детей в школах собирают биометрические данные без ведома родителей, а затем якобы и вовсе увозят учеников в неизвестном направлении. Информацию опровергло Министерство образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В социальных сетях родителям казахстанских школьников советуют учить детей прятаться от педагогов в укромном месте. Это якобы необходимо потому, что в школах у детей тайно собирают биометрические данные и могут в любой момент забрать их с уроков и увезти в неизвестном направлении. Эта информация не соответствует действительности.

«Все действия, связанные с ребенком, должны быть согласованы с родителями. При этом проведение каких-либо мероприятий во время учебных занятий не допускается. Если говорить о биометрических данных, то они являются персональными данными. Педагогам их собирать незачем», — сообщили в МОН РК.

Напомним, в Казахстане за распространение заведомо недостоверной информации грозит уголовная ответственность согласно статье 274 Уголовного кодекса РК.