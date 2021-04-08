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В МОН рассказали о судьбе студентов вузов, у которых отобрали лицензию

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Апреля 2021, 17:54
В МОН рассказали о судьбе студентов вузов, у которых отобрали лицензию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о дальнейшей судьбе студентов вузов, которые были лишены лицензии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было поручение Главы государства. Для кого-то почему-то это было сюрпризом. Но меры, касающиеся повышения качества высшего образования, в том числе через механизмы отзыва лицензий у вузов, нами проводятся. По-разному воспринимаются в СМИ. Понятно, что есть попытки доказать свою правоту, но надо отметить, что в настоящее время у нас вузы, по которым приняты решения и они закрыты, в них обучалось более 66 тысяч студентов. Все они переведены с сохранением грантов. Кто обучался на платной основе, мы даже снизили оплату. Ни один из студентов не остался без обучения. Вся эта работа проводится», - заверил Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, закрытие самих вузов не является панацеей.

«Кроме того, что мы закрываем и отзываем генеральную лицензию, мы также работаем по определенным образовательным программам. Есть не профильные направления подготовки. Нет достаточных ресурсов, материально-технической базы, преподавателей. В этих случаях мы забираем не полностью генеральную лицензию, а лицензию по определенному направлению подготовки. В настоящее время по 37 вузам мы отозвали более 143 лицензий по направлениям подготовки», - заключил министр.

Ранее сообщалось, что более 51 тысячи грантов на бакалавриат и более 13 тысяч на магистратуру выделят в 2021 году.


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