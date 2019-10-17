В МОН идет реорганизация – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов обнажил основные проблемы ведомства и рассказал о работе над ними, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами был проведён функциональный анализ. Выявлены вопросы, требующие корректировки. К примеру, акценты в работе основных подразделений были в большей части не на стратегии и определении образовательной политики, а на текущей операционно-хозяйственной работе.

Основные профильные департаменты: дошкольного и среднего образования, ТиПО и высшего и послевузовского образования, загружены не свойственной им работой по конкурсным процедурам, составлению технических спецификаций для госзакупок, принятием работ, подписанием актов, составлением бюджетных заявок и т. д. При этом главное их предназначение по определению политики в своих сферах - работа с НПА и координация работы - отходит на второй план», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook .

По его словам, по целому ряду сотрудников и подразделений было отмечено дублирование функций и выявлены противоречия.

«Анализ нагрузки на структурные подразделения также показал диспропорции, которые сильно разнились. Нагрузка на одного сотрудника департамента высшего и послевузовского образования была в 7 раз больше, чем у другого сервисного департамента. Для решения этих и других вопросов проводится реорганизация министерства. Теперь все вопросы госзакупок, актов выполненных работ, освоения, составления техспецификаций отходят департаменту финансов, который теперь станет департаментом финансов и госзакупок. Вопросы подготовки бюджетных заявок полностью переходят департаменту бюджетного планирования», - сообщил министр.

Он подчеркнул, что теперь вице-министры и профильные департаменты будут заниматься только формированием государственной политики по своим направлениям, правовым обеспечением и координацией деятельности в этих сферах.

«Комитет по контролю в сфере образования и науки также будет реорганизован в Комитет по обеспечению качества. А это значит изменение миссии и задач Комитета. Теперь задача не только проверить и обнаружить нарушения, а оказать еще и методологическую помощь. Ведь проверка - это не самоцель, поэтому Комитет, например, будет указывать в каком классе, по какой теме, в каком месте есть западающие, проблемные зоны и давать детальные рекомендации по решению этих проблем. Департамент дошкольного и среднего образования трансформируется в ведомство - Комитет дошкольного и среднего образования с увеличением количества сотрудников за счет других подразделений», - перечислил А. Аймагамбетов.

При этом, отмечает глава ведомства, общая штатная численность министерства не увеличивается, более того, планируется в дальнейшем некоторое сокращение в рамках вакансий.